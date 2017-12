Proces výberu tretieho operátora v SR do konca 1. polroku 2002

Bratislava 27.augusta (TASR) - Porada ekonomických ministrov (PEM) vlády SR dnes okrem iného prerokovala aj návrh na vypísanie výberového konania na ...

Bratislava 27.augusta (TASR) - Porada ekonomických ministrov (PEM) vlády SR dnes okrem iného prerokovala aj návrh na vypísanie výberového konania na poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb v pásmach GSM a UMTS. Ekonomickí ministri odporučili vláde schváliť navrhovaný postup.

Podľa podpredsedu vlády SR Ivana Mikloša rezortom dopravy predložené nové znenie na rozdiel od pôvodného predpokladá stanovenie minimálnej ceny vo výberovom konaní, a to vo výške 1 miliardy Sk. Práve ponúknutá cena zo strany záujemcov bude jedným z rozhodujúcich kritérií. Licencia na GSM a UMTS sa predá v jednom balíku. Po ukončení výberového konania a vybraní konečnej ponuky sa z dosiahnutej sumy vygeneruje cena za UMTS a licencie na jej odkúpenie sa ponúknu aj Globtelu a Eurotelu, teda ďalším 2 mobilným operátorom, ktorí majú na základe predchádzajúcich zmlúv predkupné právo. Celý proces by sa mal ukončiť do konca 1. polroka 2002.

Návrh riešenia finančných vzťahov štátu a Železníc SR (ŽSR), ale aj koncepciu spoplatnenie železničnej dopravnej cesty PEM odporučila na doplnenie a dohodu s rezortom financií, keďže ich požiadavky sú nad rámec východísk štátneho rozpočtu na budúci rok.

