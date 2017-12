Lara si dá ešte pauzu

26. jún 2003 o 14:16 Ján Kordoš

Eidos Interactive znovu odložil vydanie svojej výbornej série Tomb Raider o pár dní. Takto odsúva vydanie hry už pomaličky rok a zatiaľ sa môžu tešiť maximálne hráči vlastniaci konzolu PS2, pre ktorú je už hra vonku. No podľa hodnotení na ineternete sa nejedná o žiadnu hitovku. Prečo stále nepustia Laru na slobodu? My len dúfame, že sa len doľaďujú veci a robia sa už len kozmetické úpravy, lebo pomyslenie na Duke Nukem Forever mi prináša smútok do očí. Lara pozmení v novej sérii svoj imidž a bude mierne okopírovaný Matrixom. Dokonca jednu epizódu budete hrať aj za inú postavu - lenže toto všetko už určite viete, takže nám neostáva nič iné ako dúfať, že Tomb Raider: Angel of Darkness sa objaví už o pár dní.

Zdroj:Gamespot