Dunaj.sk a Vltava.cz sa zlúčia

V najbližších týždňoch sa najväčší slovenský internetový obchod Dunaj.sk spojí s najpopulárnejším českým e-obchodom Vltava.cz. Zákazníkom budú ponúkať spoločný sortiment a využívať budú jednotné expedičné stredisko v Brne.

25. jún 2003 o 22:30 MATÚŠ SERDULA

Do ponuky slovenského obchodu by mali pribudnúť aj nové druhy tovaru, napríklad MP3 skladby alebo elektronické knihy.



Dunaj.sk začiatkom tohto mesiaca kúpila česká spoločnosť Computer Press, ktorá okrem českého obchodu Vltava.cz prevádzkuje napríklad server Žive.sk. Dunaj.sk získala od finančnej skupiny J&T. Oba obchody začínali pôvodne ako internetové kníhkupectvá a neskôr sa ich ponuka rozširovala. Majitelia očakávajú, že efekt spojenia pre zákazníkov bude viditeľný najmä po vstupe do Európskej únie, keď sa zjednoduší prechod tovaru cez hranice.