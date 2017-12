Súvisí časté používanie sprejov s rakovinou?

Medzi čoraz vyšším používaním dezodorantov a nárastom prípadov rakoviny prsníka môže byť súvislosť. Podľa agentúry ANSA to vyplýva z hypotézy vedeckej pracovníčky univerzity v britskom Readingu Philippy Darbreovej, ktorá sa špecializuje na nádorové ochore

25. jún 2003 o 22:30

nia. Na základe širokého prieskumu dospela k záveru, že chemické zloženie dezodorantov a ich časté používanie by malo vyvolávať znepokojenie. Jej štúdia, ktorú zverejnil Journal of Applied Toxicology, nevylučuje, že vytváranie nádorov v prsníkoch by sa mohlo spájať s následkami, ktoré zanecháva používanie dezodorantov v hormonálnej úrovni.

Ako s odvolaním na štúdiu píše britský denník Sunday Times, výsledky laboratórnych skúšok naznačili, že chemické zložky dezodorantov na báze zirkónu a hliníka by mohli byť spojené s hormonálnymi disfunkciami.

Štúdia však naznačuje nárast nádorových ochorení v prsnej krajine aj u mužov. Zaujímavé je, že väčšinu nádorových ochorení bez rozdielu pohlavia lekári zaznamenali v ľavej časti prsnej partie: zatiaľ čo v roku 1926 bolo 31 percent takýchto prípadov, v roku 1994 už 61 percent. Príčinou by mohla byť skutočnosť, že väčšina ľudí sú praváci a do ľavého podpazušia si teda aplikujú oveľa vyššiu dávku dezodorantu ako ľavou rukou do pravého podpazušia.

Ak je táto hypotéza správna, potom by ešte stálo za námahu zistiť, či ľaváci trpia nádormi skôr na pravej strane. (čtk, ač)