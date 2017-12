Wi-Fi – technologická bublina?

Svet má ďalšiu zázračnú technológiu, ktorá vraj prinesie superrýchly internet masám a bohatstvo svojim prevádzkovateľom. Po celom svete sa rýchlo rozširujú „hotspoty“, verejné miesta umožňujúce surfovanie po internete každému, kto si prinesie vlastný ...

25. jún 2003 o 22:35 Tomáš Bella

Svet má ďalšiu zázračnú technológiu, ktorá vraj prinesie superrýchly internet masám a bohatstvo svojim prevádzkovateľom. Po celom svete sa rýchlo rozširujú „hotspoty“, verejné miesta umožňujúce surfovanie po internete každému, kto si prinesie vlastný počítač schopný bezdrôtovo komunikovať technológiou Wi-Fi. Tento mesiac sa prvé verejné hotspoty objavili aj na Slovensku – testovaciu prevádzku na piatich miestach oficiálne spustil Eurotel a na dvoch ďalších Slovenské telekomunikácie, ktoré službu oficiálne predstavia v najbližšom čase.

Možnosť prečítať si nové e-maily či surfovať po internete vďaka Wi-Fi ocenia najmä ľudia čakajúci na letiskách či ubytovaní v hoteloch mimo svojho bydliska. Podľa operátorov však ľudia začnú vykladať svoje laptopy na stoly aj v baroch a obchodoch – Slovenské telekomunikácie napríklad spustili jeden z dvoch experimentálnych hotspotov v kaviarni a Eurotel vo svojej firemnej predajni.

Nadšenie operátorov budujúcich Wi-Fi prístupové miesta však nezdieľa výskumná agentúra Forrester Research, ktorá minulý týždeň varovala, že „väčšina peňazí nalievaných do budovania bezdrôtových prístupových bodov je premrhaná“. Analytik Forresteru Lars Godell prirovnal premrštené očakávania od tejto technológie k boomu internetovej ekonomiky pred niekoľkými rokmi, ktorý sa skončil krachom internetových akcií. Jeho matematika je jednoduchá: základným predpokladom na využitie hotspotov je vlastníctvo prenosného počítača, ktorý však má len každý desiaty Európan a aj v roku 2008 to zrejme nebude viac ako 16 percent obyvateľov. Nie všetky laptopy sú pritom vybavené na bezdrôtový prenos dát a väčšina ľudí, ktorí vybavenie majú, ho navyše bude využívať len v domácej sieti. Forrester tak odhaduje, že hotspoty bude v Európe aj o päť rokov využívať len necelých osem miliónov ľudí, čo bude ťažko stačiť na to, aby sa prevádzkovateľom vrátili investície. Podľa analytikov bude oveľa rozšírenejšia technológia BlueTooth a priamou konkurenciou Wi-Fi bude aj prenos v nových generáciách sietí mobilných operátorov.

Samotní prevádzkovatelia Wi-Fi pripojení zatiaľ presne nevedia, akým spôsobom by mali služby spoplatňovať a z Talianska, Nemecka, Francúzska aj Británie už prichádzajú aj správy o neočakávane nízkom využití hotspotov. Britský Telekom napríklad prevádzkuje približne 200 hotspotov, ale každý z nich je všetkými zákazníkmi dohromady využitý priemerne len dve hodiny denne. Podľa analytikov bude technológia napokon úspešná tam, kde sa pohybuje množstvo manažérov na cestách – na letiskách, v hoteloch a kongresových centrách. Naopak, počet hotspotov v kaviarňach bude klesať.

Najdôležitejšou úlohou však bude zavedenie wi-fi roamingu. Majitelia notebookov by mali mať možnosť objednať si wi-fi pripojenie u ktoréhokoľvek poskytovateľa a potom sa pripojiť do ľubovoľnej bezdrôtovej siete na svete. Účet za využité služby by potom zaplatili svojmu poskytovateľovi pripojenia na konci mesiaca rovnako, ako dnes platia účty za telefonovanie z mobilu v zahraničí.