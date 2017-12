X 2: The Threat - putovanie vesmírom pokračuje

Nepoznáte X-ko? Tak teraz máte výbornú príležitosť napraviť to a zoznámiť sa s jeho pokračovaním. Vesmírny simulátor, obchodná stratégia, k tomu výborný príbeh a celé to je zaliate nádhernou grafikou. Aby sme vám skrátili čakanie, pripravili sme pre vás z

Vesmír je nekonečný. Nikto z nás si nedokáže ani len predstaviť objem tohto priestoru a nikto z nás by ho nedokázal využiť ani na 10 %. Všetky filmy i hry, odohrávajúce sa mimo našej planéty sú považované za niečo neuskutočniteľné, ale mne sa zdá, že budúcnosť nám ukáže, ako bolo ľudstvo zase skeptické. Ak sa však zamyslíme, tak podobné myšlienky kolovali o automobiloch, o lietadlách... o obrovskom množstve vecí, ktoré dnes bežne využívame. Vy by ste nechceli vlastniť svoju vesmírnu loď, s ktorou by ste putovali hlbokým vesmírom a zarábali si prevozom tovaru? Alebo pracovať ako generálny manager v jednej z korporácii na planéte XYZ? Ale veď ide o to isté, ako na Zemi, len nie ste obmedzený priestorom...

Ako ste už iste pochopili X2 sa odohráva vo vesmíte. To je vlastne vidieť aj z okolitých screenov. Verím, že aspoň časť hráčov si pamätá na prvý diel (X-Beyond The Frontier) tohto vesmírneho simulátoru spred štyroch rokov. Najzaujímavejšie na hre bolo, že ste si mohli vybrať, čo chcete robiť – prevážať tovar medzi planétami, potom si kúpiť fabriku na tovar bla-bla a distribuovať ho na okolité planéty alebo ste vzali do rúk spravodlivosť a v uniformách polície ste likvidovali nekalé živly. Bolo toho ešte viac, ale teraz sa budeme venovať pokračovaniu.

Príbeh nás vhodí do úlohy vesmírneho pilota, ktorý nemá za sebou svetlú minulosť a ani budúcnosť nie je najružovejšia. Zlodej a pirát nie je najlepší job, ale teraz, keď vás už chytili je zbytočné nad tým rozmýšľať. Lenže sa na vás usmialo obrovské šťastie a máte možnosť úniku. A teraz začína vaša úloha, ktorá možno znie na prvý pohľad nenápadne a nudne, ale zo začiatku sa budete musieť o seba finančne postarať. Neskôr objavíte intrigy voči vašej osobe, ktoré súvisia s vašou minulosťou... neznámou minulosťou. Treba však myslieť aj na budúcnosť a zarábať si na seba.

Hra sa odohráva asi 20 rokov po X-Beyond The Frontier, ale nebudete ovládať postavičku z minulého X-u, len ju stretnete. Zaujímavé je príbeh plný zvratov a prekvapení, nemusíte sa oň starať a ísť si svojou vlastnou cestou. Neviem si však predstaviť nikoho, komu by to nedalo a nepokúšal sa zistiť, čo za príbehom stojí. Story budete postupne ovlpyvňovať svojim správaním a úlohami, ktoré budete respektíve nebudete plniť. Výhoda je, že ak máte radi akciu, zastrieľate si koľko len chcete. K dispozícií budete mať obrovské množtvo lodi (hovorí sa až o sedemdesiatke prototypov vesmírnych plavidiel), do ktorých budete môcť dokúpiť rôzne zbrane. Každá vesmírna loď má iné vlastnosti a ovláda sa inak. Ak máte sklony k obchodovanie, stačí ak si nakúpite plavidlo a prenášate. Princíp som už popísal vyššie. Egosoft prisľúbil, že vylepší managment. Na každej planéte budú suroviny, určené priamo na export, ale niektorých bude nedostatok. To však neznamená, že sa nabalíte na tom, že budete na toto miesto dovážať dokolečka stále tú istú surovinu. Vaši konkurenti tiež nezaháľajú a majú snahu výhodne zarobiť. Postupne sa bude meniť dopyt a ponuka a nemusíte mať strach, nebudú to žiadne random čísla. Egosoft vytvoril hierarchiu surovín a keď získate exkluzívnu licenciu na dovoz vzácneho tovaru, budete sa doslova kúpať v prachoch, ale má to aj svoj zápor – piráti. Samozrejme, že existuje ochranka, ale tá niečo stojí. Ako vidíte, žijete si normálny život vo vesmíre.

Engine hry sa dočkal množstva vylepšení a keď si začnem predstavovať, ako to môže vyzerať v plnej verzii. Niečo síce už napovedal trailer z hry a moje dojmy z neho sú vynikajúce. Nádherné hmloviny popretkávané veľkým množstvom vesmírnych šutrov. Toľko objektov a dokonale vymodelované. No keď som zbadal model lode a jej detailné textúry. Nie, to sa nedá opísať, nedokážem vyjadriť úžas nad všetkými svetelnými efektami, odrazmi na lesklých povrchoch alebo preletom vesmírnej lode okolo žiariaceho slnka. Až sa začínam báť, aká mašina tú hru utiahne na plné detaily. Ďalšou nádherou boli výbuchy pri bojoch. Súboje všeobecne vyzerajú úžasne a už radšej budem končiť popisom o grafickom spracovaní, lebo zapíšem ďalšiu stranu.

Blížim sa k úplnému záveru a od tejto hry si sľubujem hrozne veľa. Ako to celé dopadne sa uvidí až po prísnom hodnotení. Ja len verím, že sa na hre nič nepokazí a nebude sa odkladať dátum jej vydania, ktorý je stanovený na koniec októbra. Už sa teším na túto gamesu ako malý chlapec a len dúfam, že som vám predstavil ambiciózny titul, na ktorý sa budete tešiť aj vy.