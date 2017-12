Oficiálne info o Max Payne 2

25. jún 2003 o 11:15 Ján Kordoš

Max Payne v čase svojho vzniku vzbudil množstvo kladných ohlasov. Nie je sa ani čomu čudovať, veď okrem vynikajúcej grafiky priniesol do hier aj tzv. Bullet Time (obdoba spomaleného času z Matrixu) s výborným príbehom. Remedy v spolupráci s Rockstar Games (napr. GTA 3 ) dnes pripravujú pokračovanie Maxa, ktoré sa celým menom volá Max Payne 2: The Fall of Max Payne. Nedávno presiakli na povrch prvé obrázky a aj zopár informácií. Nemusíte sa báť, znovu pôjde o akčnú hru podobajúcu sa na film s výborným príbehom. Podrobnosti o hre sa dozviete ešte v normálnej novinke, prípadne preview. Zatiaľ sa pokochajte aspoň obrázkami.