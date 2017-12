Battlefield: Vietnam - ďalšia akcia z Vietnamu

V poslednom čase sa nám vyrojilo dosť veľké množstvo hier z prostredia Vietnamu. Svojou troškou do mlynu sa zapojí aj séria Battlefield so svojim pokračovaním s jednoduchým názvom Vietnam. Uvidíme ako bude vyzerať digitálne spracovaný Vietnam od Di

1. júl 2003 o 12:10 Ján Kordoš

Pôvodný Battlefield 1942 bola výborná hra hlavne pre multiplayer a dočkala sa jedného datadisku (Road to Rome ), ktorý síce nebol až tak úspešný, ale to sa zmení príchodom druhého prídavku s názvom Secret Weapons . Elektronic Arts sa však vôbec nevzdávajú a odhalili plány o príprave plnohodnotného pokračovania tejto zbesilej first person akcie z obdobia druhej svetovej vojny. Ako už vyplýva z názvu, prenesieme sa slávnych rokov, kedy bol svet chatakteristický hipíkmi, tvrdými drogami a aférami politikov. V poslednom čase sa síce vyrojilo množstvo hier odohrávajúcich sa vo Vietname, ale aspoň opadli americké komplexy z tejto vojny a z toho môžeme tažiť len my, hráči.

Aby to však nebola hra len na jednu stranu, budete mať na výber dresy americkej armády, vietnamskej armády alebo príslušníkov Vietcongu. Každá zo strán bude mať autentické zbrane správajúce sa realisticky, ale všetko v rámci akcie, takže nemôžete očakávať úplnú realitu. Nezabudlo sa ani na dopravné prostriedky. Vietnamská armáda bude vybavená ruskými strojmi (spomeniem napríklad známy Mig 21 alebo tank T – 54) a teraz prekvapenie - americkí vojaci americkými strojmi :). Systém hry zostal nezmenený a preto máte znovu k dispozícií mapu, kde zbierate fragy a likvidujete protivníka za účelom obsadzovania dôležitých miest. Zábava je to hlavne v multiplayeri, lebo inteligencia nepriateľa nebola až na takej úrovni, čo je jednou z vecí, ktoré chcú Digital Illusions zmeniť. Grafické úpravy nastali v engine hry a nabral viac funkcií, takže hranie bude príjemné aj pre naše oči. Výsledok sa dozvieme na konci januára.