Terminator 3: War of the Machines - hasta la vista, baby

Nepoznám nikoho, kto nevidel aspoň sekundu z filmu Terminator. Do kín sa nám pomaly valí už tretie pokračovanie výborného filmu a ako je to dnes zvykom, súbežne s filmom sa pracuje aj na virtuálnom spracovaní Terminátora. Ak sa chcete dozvedieť zopár info

27. jún 2003 o 11:45 Ján Kordoš

Pomaličky sa chystá do kín tretie pokračovanie kultového filmu Terminátor s Arnoldom Schwarzeneggerom v hlavnej úlohe a pozadu nemôže ostať ani interaktívna forma zábavy v podobe počítačovej hry. Hra bude založená na príbehu tretieho dielu filmového spracovania a dokonca sa pod naše prsty dostane aj samotná postavička Terminátora s podobou samotného Arnieho. Licencia dovoľuje použiť aj jeho hlas a nasnímané pohyby pomocou motion capturingu.

Na výber budete mať z dvoch strán. Dobro zastupujú ľudia a zlo zase stroje – teda klasika ako vo filme. Ak si zvolíte stranu, čaká vás ešte výber špecializácie pre postavu. Každá z postáv (za ľudí aj za stroje sú po štyri) má rozličné vlastnosti a preferuje rôzny typ boja. Niekto je ako stvorený pre zakrádanie sa a tiché zneškodnenie nepriateľa, ale ak uprednostňujete obrovské kanóny a všade okolo vás to musí lietať, nájdete si svojho borca na oboch stranách barikády. Samotní ľudia sú však viac organizovaní do skupín a lepšie sa im pracuje vo väčšom počte, ale stroje sa vedia ubrániť aj presile... lebo sú to jednoducho stroje.

Je trošku škoda, že hra je určená primárne pre hru viacerých hráčov (dokonca až 32), ale to neznamená, že prídeme o príbeh. Najprv vám bude automaticky pridelená úloha robota, ale po piatich misiách vás niekto preprogramuje a ocitnete sa v boji za ľudí v ďaľších piatich misiách. Znie to zaujímavo, ale radšej si počkajme na ďalšie informácie, veď hra sa má dostať na pulty obchodov už v polovici novembra. Na záver len dodám, že pre konzoly PS2, GameCube a XBox je vo vývoji hra Terminator 3: Rise of Machines.