Freedom Fighters obrázky

24. jún 2003 o 13:00 Ján Kordoš

IO Interactive vznikli len pred niekoľkými rokmi, ale už ich pozná celý herný svet - predstavili sa nám hitovkou Hitman (aj pokračovanie ), ktorá zožala mnoho úspechov po celom svete. V tejto chvíli pracujú na akčnej hre z pohľadu tretej osoby Freedom Fighters. Príbeh nás zavedie do budúcnosti, kedy New York obsadili vojská bývalého (a znovu fungujúceho) Sovietskeho zväzu. Američania nezvládajú obranu a preto prichádza na scénu hrdina, ktorý má oslobodiť krajinu. Už sa vopred tešíme na nádhernú grafiku - viď. screenshoty. Musíte uznať, že to vyzerá veľmi dobre. Hra by mala výjsť čoskoro.

Zdroj screenshotov:ToTheGame.