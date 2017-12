Schizm 2 - Mysterious Journey II: Chameleon - nový Myst?

Keď je ohlásená nejaká nová adventúra, tak mi vždy zaplesá moje herné srdce. V prípade Schizmu som bol však čiastočne nedôverčivý, čo to na nás Detallion skúša. Lenže dlho sa neobjavilo nič nové, takže som ochotný akceptovať aj túto hru. Keď som si prečít

25. jún 2003 o 14:01 Ján Kordoš

al len základné informácie o hre, nedalo mi nepodeliť sa s vami o ne.

Málo ľudí si pamätá na prvý diel tejto first person adventúry, ktoré boli srdcovou záležitosťou, dnes už mŕtvej, francúzskej firmy Cryo Interactive . Do hry vstupujete ako postavička mladého muža, prebudiaceho sa na opustenej vesmírnej stanici blízko neznámej planéty Serpedon. Na tom určite niečo bude, lebo ani hlavný hrdina si nemyslí, že by niekto nechal len tak bez dozoru obrovský vesmírny kolos a preto začnete pátrať po okolnostiach, ktoré vás zaviali na toto miesto. Ešte horšie je, že si vôbec nič nepamätáte, takže preto vám od začiatku nehovorím o mene hlavného hrdinu – musíte si ho zistiť (ale neskôr v hre zistíte, že sa voláte Sen:). Určite nie je príjemné, ak sa prebudíte a neviete kto ste, kde ste a čo sa okolo vás deje. Môžeme ihneď vylúčiť preflámovanú noc, to by potom bola fakt nepakná opica. Neostáva vám teda nič iné, ako opustiť vesmírnu loď a vybrať sa na planétu Serpedon. Serpedon bola kedysi prosperujúca planéta, ale všetko sa zmenilo príchodom mimozemskej... ehm... mimoserpedonskej civilizácie. Všetci sa rozdelili na dva tábory – jedna frakcia sa chcela stretnúť s neznámymi návštevníkmi a druhá polovička o toto spoznanie vôbec nestála.

Vy ako hlavná postava máte pri sebe novú technológiu Chameleón. Už podľa názvu vám bude slúžiť na premenu a konkrétne budete meniť výzor členov oboch táborov. Takto dokážete získať informácie a názory z oboch strán a možno odhalíte tajomstvo tajnej civilizácie, nájdete svoju skutočnú totožnosť. Už podľa obrázkov sa môžeme tešiť na nádhernú grafiku a výbornú architektúru prostredia. Či sa však podarí tejto hre preraziť, sa dozvieme až na konci roku.