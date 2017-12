Stanovisko spoločnosti eTel Slovensko, s.r.o. k produktom Slovenských telekomunikácií, a.s., ST DSL a ISP Gate

Spoločnosť eTel Slovensko, vedúci alternatívny poskytovateľ telekomunikačných služieb pre podnikových zákazníkov na Slovensku, komentuje svoje stanovisko k odmietnutiu veľkoobchodnej ponuky ST na predaj služieb ADSL.

2. jún 2003 o 0:00

Bratislava, 2.júna 2003 –

Slovenské telekomunikácie, a.s. 24.4.2003 predstavili na tlačovej konferencii alternatívnym operátorom produkty ST DSL a ISP Gate. Predstavenie ADSL ako súčasti stratégie ST nasvedčovalo aj snahe využiť monopolné postavenie v oblasti miestnych vedení na úkor vytvorenia konkurenčného prostredia. Technológia ADSL využíva miestne vedenia a existujúca telekomunikačná legislatíva na Slovensku neumožňuje prístup k týmto vedeniam iným poskytovateľom telekomunikačných služieb.

ST sa zamerali hlavne na medializáciu prípravy ADSL produktov a to formou intenzívnych rokovaní so záujemcami o poskytovanie služieb ADSL. Z pohľadu spoločnosti eTel uskutočnené stretnutia o ADSL so zástupcami ST za rokovania považovať nemožno.

Dôvodmi pre ktoré spoločnosť eTel Slovensko neprijala ponuku ST sú:

1. Viazanosť služby ST DSL s inými službami ST.

2. Aj v prípade, že sa koncový zákazník rozhodne využívať služby iného ISP ako ST, je paušálny poplatok za ST DSL účtovaný koncovému zákazníkovi priamo od ST.

3. ISP nemôže garantovať kvalitu služby prístupu na internet.

4. Spoplatňovanie služby ISP GATE je postavené na kombinácii paušálnych poplatkov za pripojenie a poplatkov založených na objeme prenesených dát.

5. ISP síce môže definovať rýchlosť pripojenia, ale so značnými obmedzeniami.

6. Pokles cien za prenesené dáta v navrhovaných pásmach je neadekvátny nárastu objemu dát.

Službu ST DSL je možné zriadiť len spolu s volacím programom ST Standard, ST Maxi, ST Business Standard, ST Business Aktiv, ST ISDN Klasik, ST ISDN Komfort, ST ISDN Dynamik, ST ISDN Profi alebo volacím programom, ktorý je zaradený do BP12/60/300. ST DSL navyše nie je možné zriadiť napr. pri volacom programe ST Mini a Zvýhodnenom volacom programe. Takéto viazanie služby ST DSL s volacími programami bez ich vzájomnej technickej a prevádzkovej prepojenosti je podľa nášho názoru vo vzťahu k zákazníkovi diskriminačné, nakoľko tento je nútený nakupovať služby, ktoré nemusí za každých okolností reálne potrebovať a ktoré s poskytovaním služby ST DSL nesúvisia.

ISP je tým znevýhodňovaný, keďže zákazník je nútený mať dva nezávislé zmluvné vzťahy – jeden s ST (ST DSL), druhý s ISP (poskytovaný internetový produkt). V prípade, že sa zákazník rozhodne využívať služby ISP od ST, je možné, aby dostával len jednu faktúru. Tento prístup znevýhodňuje ISP na trhu telekomunikačných služieb oproti ST a tiež zbytočne a nadmerne zaťažuje zákazníka.

V ponímaní našej spoločnosti je kvalita služby garantovaná len v prípade, ak je garantovaná na celom úseku transportu dát. V navrhovanom riešení ST negarantuje kvalitu na úseku od zákazníka po bod prepojenia ST – eTel, kvalitu na danom úseku nie je možné ovplyvniť zo strany ISP. Nemožnosť garantovať kvalitu služby považujeme za nevýhodu a rovnako v rozpore so záujmami zákazníka, ktorý môže takúto garanciu od ISP požadovať.

Fakturáciu založenú na objeme prenesených dát je možné považovať za spravodlivú len v prípade, ak nie je kombinovaná s mesačnými paušálnymi poplatkami za pripojenie bez ohľadu na prevádzku. Prepojenie medzi ST a ISP je vždy 100 Mbit/s, jeho obmedzenie na 10, 20 alebo 50 Mbit/s s rôznym spoplatňovaním nie je nákladovo zdôvodniteľné. Zdôvodniteľný je len jeden poplatok za údržbu prepojenia 100 Mbit/s.

Maximálna rýchlosť 768/128 kbit/s je daná rýchlosťou ST DSL, pri nižších rýchlostiach nie je možné znižovať adekvátne celkové náklady koncového zákazníka, ktorý bude platiť ST za ST vždy minimálne 1.099,- Sk (+ volací program).

6. Pokles cien za prenesené dáta v navrhovaných pásmach je neadekvátny nárastu objemu dát a už od 10000GB je viacmenej symbolický bez praktického významu.

V zmysle uvedeného stanoviska spoločnosť eTel navrhuje nasledujúce úpravy:

1. Službu ST DSL zriadiť samostatne bez ich viazanosti s inými navzájom technicky a prevádzkovo nesúvisiacimi službami.

2. Koncový zákazník nebude nútený mať dva zmluvné vzťahy. Faktúry za ST DSL bude dostávať ISP.

3. Mesačný poplatok bude odrážať výšku nákladov na prevádzku a údržbu pripojenia. Rýchlosť pripojenia 100 Mbit/s nebude umelo obmedzovaná.

4. Spoplatňovanie prenesených dát bude realizované prehľadnejším a finančne výhodnejším spôsobom:

- do 500 GB - 100 Sk / 1GB