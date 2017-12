Spoločnosť GTS Slovakia spúšťa komerčnú prevádzku technológie ADSL

29. máj 2003 o 0:00

Od 1. júna 2003 spúšťa GTS Slovakia komerčnú prevádzku vysokorýchlostného pripojenia do internetu na báze ADSL technológie. Služba bude poskytovaná pod obchodným názvom “BDSL” kde “B” v názve služby označuje „business class“ čo predznačuje, že jednotlivé produkty služby sú určené pre náročnejších užívateľov.



Technológia ADSL umožňuje vysokorýchlostné pripojenie domácností a menších spoločností do siete Internet prostredníctvom bežnej telefónnej prípojky alebo základného ISDN prístupu, pričom telefonické spojenie nie je prebiehajúcim pripojením do Internetu ovplyvňované alebo obmedzované.

Samotné pripojenie do Internetu sa skladá z dvoch zložiek. Prvá zložka je prepojenie od klienta do siete poskytovateľa služieb Internetu, druhá zložka je samotný prístup do celosvetovej siete. Časťou prvej zložky je služba prístupu ST DSL (768 kbit/s k užívateľovi a 128 kbit/s od užívateľa) cez telefónnu linku, poskytovaná výlučne Slovenskými telekomunikáciami. Pri druhej zložke má klient možnosť vybrať si z viacerých produktov spoločnosti GTS Slovakia pod obchodným označením “BDSL“.

„B“ v názve služby je označenie pre „business class“ službu a naznačuje, že ponuka GTS je o krok ďalej, ako iné ponuky služieb ADSL. Služba BDSL sa ponúka vo viacerých verziách, ktoré sa líšia objemom prevádzky, zahrnutej v mesačnom paušáli (počíta sa súčet objemu údajov prenesených užívateľom v každom prenosovom smere), ako aj rozsahom doplnkových služieb. Od služby BDSL 30 vyššie je zároveň poskytovaná nižšia agregácia kapacity, t.j. väčšia dostupnosť plnej prenosovej kapacity aj v hodinách špičky.

Cenník služieb BDSL:



Názov služby Objem prevádzky za mesiac Doplnkové služby Zriaď.popl. (Sk) Mesačný poplatok (Sk) Poplatok za každý začatý MB nad limit (Sk) BDSL 5 5 GB do 3 ks pošt.schránok 1045 bez DPH (1254 s DPH) 0,15 bez DPH (0,18 s DPH) BDSL 10 10 GB do 3 ks pošt. schránok 1720 bez DPH (2064 s DPH) 0,15 bez DPH (0,18 s DPH) BDSL 30 30 GB do 3 ks pošt. Schránok 10 MB WWW 3990 bez DPH (4788 s DPH) 0,11 bez DPH (0,132 s DPH) BDSL 60 60 GB do 3 ks pošt. Schránok 20 MB WWW 6990 bez DPH (8388 s DPH) 0,10 bez DPH (0,12 s DPH)



Od 1. júna 2003 sú služby BDSL dostupné v lokalitách v rámci Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc, od septembra 2003 by mali byť služby BDSL k dispozícii aj v ďalších krajských mestách. Záujemcovia si služby BDSL z ponuky GTS Slovakia môžu objednať prostredníctvom WWW stránky.