Orange sa spojí s konkurenciou, aby posilnil pozíciu

LONDÝN 24. júna (SITA, Reuters) - Tretí najväčší európsky mobilný operátor Orange plánuje zvýšiť jadrový zisk v rokoch 2003 až 2005 o 15 až 17 % ročne, posilniť celkové príjmy a spojiť sa s konkurentmi.

24. jún 2003 o 9:11 TASR

Spoločnosť Orange o tom informovala v utorok. Orange oznámil, že sa spojí s talianskymi, nemeckými a španielskymi mobilnými operátormi. Analytici pomenovali tento krok ako defenzívny, keď Orange sa podľa nich snaží posilniť svoju pozíciu voči najväčšej firmy na svetovom trhu podľa príjmov Vodafone Group Plc. Telecom Italia Mobile, Telefonica Moviles a divízia spoločnosti Deutsche Telekom T-Mobile v apríli oznámili, že sa spájajú za účelom vylepšenie cezhraničných zákazníckych služieb. Orange uvažoval o tom, že ich bude nasledovať.

Orange taktiež ráta so zvýšením prevádzkového cash flow o 40 až 45 % na 14 mld. eur do roku 2005. Spoločnosť, ktorá bola v poslednom období pod rastúcim tlakom, aby objasnila svoju stratégiu, je na najlepšej ceste k dosiahnutiu cieľovej 5-percentnej úrovne rastu tohtoročných príjmov a EBITDA 6,2 mld. eur. Rast príjmov by mal podľa spoločnosti počas najbližších dvoch rokov ďalej zrýchliť.

(1 EUR = 41,638 SKK)