Liberalizácia a broadband internet vďaka včerajšku možno už čoskoro realitou

Občianske združenie Internet pre všetkých, ktorého členovia sú výhradne koncoví užívatelia telekomunikačných služieb, s radosťou prijali správu o schválení novelizácie telekomunikačného zákona.

22. máj 2003 o 0:00

Dúfame, že spomínanú legislatívnu normu podpíše prezident SR, Rudolf Schuster. Ľuďom na Slovensku by sa tak začala črtať budúcnosť, kde výrazy ako liberalizácia či broadband internet nebudú iba snom, ale realitou.



Novelizáciu telekomunikačného zákona podporuje Internet pre všetkých pre dva hlavné dôvody:

1, Posilnenie právomocí Telekomunikačného úradu SR ako regulátora relevantného trhu. TÚ SR by tak mohol pri vykonávaní regulácie z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie zainteresovaných strán vstupovať do rokovaní o uzatváraní zmlúv o prístupe a vzájomnom prepojení sietí. Nejde ale len o hlasové služby. TÚ SR by sa postupne mohol vypracovať na úroveň Českého telekomunikačného úradu, ktorý sa v posledných týždňoch u našich západných susedov výrazne zasadil o zavedenie paušálneho internetu cez dial-up a regulácie ADSL.

2, Uvoľnenie miestnych vedení. V strednodobom výhľade bude mať dosah uvoľnenia miestnych vedení na dva najdôležitejšie problémy v procese informatizácie Slovenskej republiky a to sú cena internetu a nízke rozšírenie internetového pripojenia v domácnostiach. Schválenie novely by mohlo mať vplyv aj na zavedenie vysokorýchlostného pripojenia do internetu pomocou technológie ADSL.

Týmto ďakujeme poslancom NR SR za schálenie novely a vyzývame prezidenta SR, Rudolfa Schustera, aby odobril novelizáciu telekomunikačného zákona, ktorá bude pre spotrebiteľov-voličov znamenať veľa pozitívneho.