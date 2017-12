Ponuka DSL už aj od Internet ST Online

21. máj 2003 o 0:00

Internetová divízia Slovenských telekomunikácií, a.s., Internet ST Online bude od 1. júna 2003 poskytovať svojim zákazníkom službu pripojenia do internetu DSL DATA, založenú na báze technológie ADSL. Služba DSL DATA poskytuje vysokorýchlostný prístup k internetovým službám, aplikáciám a obsahu umiestnenému v sieti internet.

Ponúkané programy

Služba DSL DATA od Internet ST Online je založená na technológií ADSL a poskytuje časovo neobmedzené širokopásmové pripojenie do internetu s maximálnou rýchlosťou pripojenia 768 kbit/s v smere k užívateľovi a 128 kbit/s v smere od užívateľa.

Internet ST Online ponúka službu DSL DATA v troch variantoch. V závislosti od intenzity práce na internete a využívaných internetových aplikácií si užívatelia môžu vybrať z nasledujúcich programov:

DSL DATA 1000 poskytuje pripojenie do internetu s mesačným limitom pre objem prenesených dát vo výške 1000 MB. Program je vhodný pre užívateľov, ktorí požadujú rýchly prístup do internetu a pritom využívajú internet hlavne na e-mailovú komunikáciu, prehliadanie www stránok či občasný prenos väčších súborov.



DSL DATA 3500 poskytuje pripojenie do internetu s mesačným limitom pre objem prenesených dát vo výške 3500 MB. Služba je vhodná pre intenzívnych domácich užívateľov internetu ako aj firmy, ktoré často sťahujú či posielajú súbory s väčším objemom dát.

DSL DATA 8000 poskytuje pripojenie do internetu s mesačným limitom pre objem prenesených dát vo výške 8000 MB. Služba je vhodná pre užívateľov, ktorí sa pri svojej práci nezaobídu bez prenosu dát s veľkým objemom, pre firmy, ktoré často komunikujú s dodávateľmi a odberateľmi prostredníctvom internetu, sťahujú, prípadne posielajú produktové dokumentácie a ponuky väčšieho rozsahu.

Doplnkové služby

Každý z uvedených programov obsahuje 1 schránku elektronickej pošty s kapacitou 10 MB v tvare meno@stonline.sk a k nej 2 ďalšie e-mailové adresy.

Ak má užívateľ záujem o väčší počet emailových schránok či iné riešenie elektronickej pošty, alebo o služby webohostingu, môže si ich objednať z portfólia služieb Internet ST Online presne podľa svojich nárokov a potrieb. Navyše môže na tieto služby získať zľavu vo výške 15%.



Tak ako zákazníci služieb vytáčaného internetového prístupu, aj užívatelia služby DSL DATA od Internet ST Online budú môcť využívať výhody komfortného webmailu, ktorými sú napríklad antispamová ochrana či podpora WAP protokolu, ako aj bezplatnú SMS notifikáciu prijatej pošty.

Cenník programov DSL DATA



Názov programu

Rýchlosť Mesačný limit preneseného

objemu dát Mesačný poplatok za využívanie služby

v Sk bez DPH Cena za prenesený MB nad rámec objemu dát v Sk bez DPH DSL DATA 1000 768/128 kbps 1000 MB 490,00 0,40 DSL DATA 3500 768/128 kbps 3500 MB 790,00 0,30 DSL DATA 8000 768/128 kbps 8000 MB 1290,00 0,20

Za zriadenie služby DSL DATA nie je zákazníkom účtovaný žiaden poplatok.



Zľavy

Užívateľom, ktorí sa rozhodnú využívať službu DSL DATA dlhšie časové obdobie ponúka Internet ST Online výhodný systém zliav:

• Zľava 10 % z ceny mesačného paušálu vybraného programu DSL DATA pri viazanosti zmluvy na 12 mesiacov

• Zľava 20 % z ceny mesačného paušálu vybraného programu DSL DATA pri viazanosti zmluvy na 24 mesiacov



Ponuka modemov

Internet ST Online má pre svojich zákazníkov pripravenú zároveň ponuku kvalitných otestovaných DSL modemov:

• Modem Alcatel SpeedTouch USB je určený prevažne pre domácich užívateľov, ktorí plánujú mať pripojený do internetu prostredníctvom technológie aDSL jeden počítač.

• Modem - router Alcatel SpeedTouch 510i umožňuje pripojiť bez dodatočných zariadení 4 prípadne aj viac počítačov, ktoré zdieľajú jedno pripojenie do siete internet.

Užívateľ sa môže rozhodnúť či zaplatí modem jednorázovo alebo ho bude splácať mesačnými splátkami po dobu 12 alebo 24 mesiacov. Po uhradení poslednej splátky sa modem stáva vlastníctvom užívateľa.

Názov modemu Cena modemu

v Sk bez DPH Splatnosť ceny Alcatel SpeedTouch USB / jednorázová úhrada 3 590,00 jednorazovo Alcatel SpeedTouch 510i / jednorázová úhrada 4 790,00 jednorazovo Alcatel SpeedTouch USB / doba splácania 12 mesiacov 309,00 mesačne Alcatel SpeedTouch 510i / doba splácania 12 mesiacov 419,00 mesačne Alcatel SpeedTouch USB / doba splácania 24 mesiacov 159,00 mesačne Alcatel SpeedTouch 510i / doba splácania 24mesiacov 219,00 mesačne

Jednoduchú a rýchlu inštaláciu a konfiguráciu modemu ako aj služby DSL DATA umožňuje užívateľom inštalačné CD Internet ST Online. Okrem detailného sprievodcu pre inštaláciu modemu a služby obsahuje CD zároveň informácie o technológií DSL s lexikónom pojmov, odpovede na najčastejšie kladené otázky v súvislosti so službou DSL DATA ako aj technológiou DSL a v neposlednom rade zaujímavý softvér, napr. osobný firewall, softvér na meranie objemu prenesených dát a iné.

Objednanie programov

Svoju službu DSL DATA si internetoví užívatelia môžu objednať už dnes a to prostredníctvom online objednávkového formulára na stránke ST. Na tejto stránke si môžu užívatelia zároveň overiť možnosť zriadenia služby DSL DATA na svojej telefónnej linke. Od 1. júna 2003 si budú môcť záujemcovia o službu DSL DATA objednať službu aj osobne na obchodných miestach Slovenských telekomunikácií, a. s., alebo u autorizovaných partnerov ST, a. s., a to vo všetkých lokalitách, v ktorých je v súčasnosti prístupová technológia aDSL dostupná.

Predpokladom pre zriadenie služby DSL DATA od Internet ST Online je zriadenie a využívanie služby ST DSL, ktorá umožňuje asymetrický dátový prístup do siete Slovenských telekomunikácií, a.s.

Internet ST Online pripravil pre svojich zákazníkov zároveň uvádzaciu akciu s veľmi atraktívnou ponukou. Všetkých záujemcov o vysokorýchlostné pripojenie do internetu na báze technológie ADSL bude o tejto ponuke informovať už v najbližších dňoch.