Stanovisko Slovenských telekomunikácií, a.s. k novele telekomunikačného zákona

V stredu, 9. apríla odporučili poslanci do 2. čítania novelu, ktorú predložili zástupcovia niekoľkých politických strán.

19. máj 2003 o 0:00

(Bratislava, 19. máj 2003) – Slovenské telekomunikácie, a. s. majú k predloženej novele niekoľko veľmi vážnych výhrad:



1. Nevyváženosť

Návrh novely vyberá z kontextu Nového regulačného rámca EÚ, na ktorom v súčasnosti pracuje MDPT SR, iba určitý okruh povinností pre jedného operátora. Predpisuje nerovnaké postihy pre rôzne právne subjekty za rovnaké porušenia zákona, takáto diskriminácia je v rozpore s princípmi práva. Novela je čiastková a neúplná.

Podľa súčasného zákona 195/2000 Z. z. by mali voľbu operátora zabezpečiť všetci operátori s poskytujúci verejnú telefónnu službu. Podľa navrhovanej novely však túto možnosť budú mať iba zákazníci Slovenských telekomunikácií, a.s., čím by zákazníci mobilných operátorov boli značne diskriminovaní.

2. Nevykonateľnosť

Daná novela mení právne vzťahy na trhu, a to bez možnosti pre adresátov tejto normy pripraviť sa na jej aplikáciu. Podľa tejto novely by Slovenské telekomunikácie, a.s., museli poskytnúť miestne vedenia (ULL) aj ostatným telekomunikačným operátorom, pričom lehota na vypracovanie Referenčnej ponuky na ULL a jeho implementáciu je v navrhovanom termíne (t. j. do 30 dní odo dňa vyhlásenia) technicky nesplniteľná. V okolitých európskych krajinách minimálna doba na prípravu takejto referenčnej ponuky bola v priemere 10 – 14 mesiacov.

Uvoľnenie miestnych vedení je zložitý a komplexný proces, ktorý si vyžaduje vypracovanie precíznej Referenčnej ponuky tak, aby bola vhodným a správnym podkladom na rýchle rokovania s ostatnými operátormi.

Okrem toho predmetná novela ukladá už iba Slovenským telekomunikáciám, a.s. poskytnúť tzv. výber poskytovateľa telekomunikačnej služby formou individuálnej voľby operátora, ako aj tzv. predvoľby operátora. Podľa súčasného zákona majú túto povinnosť zatiaľ všetci operátori s významným vplyvom na trhu - teda aj mobilní. Novela týmto paragrafom neustanovuje novú povinnosť, ale zužuje plnenie existujúcich povinností iba na jediného operátora.

3. Neprinesie zlacnenie ani vyššiu dostupnosť internetu

Jedným z hlavných argumentov predkladateľov novely je to, že zavedením povinnosti uvoľnenia miestnych vedení (ULL) sa zlacní internet a zvýši sa jeho penetrácia. To je však v rozpore s realitou vo všetkých krajinách, ktoré majú s týmto opatrením skúsenosti. Poskytovanie služieb na uvoľnených vedeniach je výhodné iba pre masívnych užívateľov.

Uvoľnené miestne vedenia alternatívni operátori budú chcieť využiť pre poskytnutie služieb najmä firemným klientom. Na penetráciu má momentálne vplyv naopak úbytok stratových zákazníkov, ktorí využívajú linku minimálne.

Telekomunikačný úrad SR, vydal v roku 2000 rozhodnutie, že úplne zreálnenie cien bude vykonané postupne, teda niekoľkými krokmi do roku 2005 tak, aby to bolo únosné najmä pre bytových klientov. Uvoľnené vedenia sa však budú poskytovať za vyššie, nákladovo orientované ceny, a budú teda pre väčšinu zákazníkov nevýhodné a nedostupné. Preto nebude reálne poskytovať na uvoľnených vedeniach hlasové služby ani dial-up pripojenie na internet, lebo ceny by boli vyššie, ako doteraz.

Dostupnosť internetu: Podľa prieskumu agentúry Taylor Nelson Sofres z novembra 2002, sú hlavnými prekážkami prístupu na internet:

• absencia prístupu k počítaču (62,7%)

• absencia možnosti prístupu na internet (66,3%)

• nedostatočné technické znalosti (61,2%)

• chýbajúce informácie, akým spôsobom by sa na internet mohli pripojiť (49 %)



4. Neprimerané pokuty

Výška navrhovaných pokút (až do výšky 50 mil. Sk. ) je nesystémová Pokuta má byť proporcionálna a primeraná spôsobenej škode, nie tomu, kto škodu spôsobil. Navyše takto vysoký postih sa týka iba spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s., čím sa porušuje princíp práva. Slovenské telekomunikácie, a.s., sú pripravené plniť všetky záväzky vyplývajúce z legislatívy SR. Ak sa ale termín účinnosti nejakej novely viaže na vznik povinností iba pre jednu firmu a splnenie podmienok novely je v predpísanom časovom horizonte technicky nemožné, Slovenské telekomunikácie, a.s., sa s návrhom novely nemôžu stotožniť.

Slovenské telekomunikácie, a.s., plne podporujú prípravu nového telekomunikačného zákona – Zákona o elektronických komunikáciách.

Slovenské telekomunikácie, a.s., plne podporujú implementáciu Nového regulačného rámca EÚ. Odborníci z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pripravili návrh Zákona o elektronických komunikáciách, ktorý má reflektovať legislatívne požiadavky EÚ.

Preto by sa mala odborná verejnosť, telekomunikační operátori a poslanci NR SR venovať jeho zapracovaniu do slovenského právneho systému, namiesto skúmania noviel starého zákona, ktorých platnosť je obmedzená novým Zákonom o elektronických komunikáciách.

Ten by mal platiť od 1. januára 2004, t.j. platnosť predkladanej novely bude len niekoľko mesiacov.

Nový Zákon o elektronických komunikáciách pritom rieši rovnaké problémy, ako predkladaná novela, len efektívnejšie a kontinuálne, vyváženou reguláciou.