Zmluvu o pripojení ISP Gate už podpísalo 9 internetových poskytovateľov

Slovenské telekomunikácie, a.s., dnes podpísali Zmluvu o pripojení ISP Gate so spoločnosťami GlobalTel Slovakia, s.r.o. a MadNet, s.r.o.

12. máj 2003 o 0:00

Internetové služby prostredníctvom technológie ADSL tak už od 1. 6. 2003 môžu poskytovať tieto spoločnosti rovnako ako spoločnosti Slovanet, a.s., EuroWeb Slovakia, a.s., Internet SK, s.r.o., Dial Telecom, a.s., GTS Slovakia, s.r.o., Nextra, s. r. o. a Slovenské telekomunikácie, a.s., prostredníctvom svojej internetovej divízie Internet ST Online.