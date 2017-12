EuroTel uviedol službu MMS Pohľadnice

EuroTel uviedol zaujímavú novinku - službu MMS Pohľadnica, ktorá umožňuje posielať MMS správy v podobe štandardnej pohľadnice na zadanú poštovú adresu.

23. jún 2003 o 10:39



Vďaka MMS roamingu je možné posielať MMS pohľadnice aj zo zahraničia, a to vo väčšine prípadov za cenu nižšiu ako pri poslaní poštou.

Ako na to?

Zákazník jednoducho urobí fotografiu prostredníctvom MMS mobilného telefónu s fotoaparátom, do tela správy napíše poštovú adresu prijímateľa (jednotlivé časti musia byť oddelené čiarkou, bližšie informácie na www.eurotel.sk) s textovým odkazom a MMS správu odošle na skrátené číslo 1111.

MMS správa bude následne spracovaná ako fotografia 9x13cm, textový odkaz bude vytlačený na papieri a v obálke bude ako text a fotografia doručená ako obyčajná listová zásielka prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu prijímateľa.

Štandardná doba doručenia sú jeden až tri pracovné dni. MMS Pohľadnice od EuroTelu zo zahraničia sú tak rýchlejšie a výhodnejšie ako zaslanie štandardnej pohľadnice poštou.

Zákazníci s mesačným programom za odoslanie MMS Pohľadnice zaplatia 19,90Sk (bez DPH) a zákazníci predplatených kariet EASY TEAM 23,90Sk (s DPH).

Podmienky použitia služby sú zákazníkom dostupné prostredníctvom internetu na www.eurotel.sk a na požiadanie v každej predajni EuroTelu. Ceny sú uvádzacie a platia do 31. Augusta 2003.