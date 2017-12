Joan of Arc - nová hra od T.Chana

24. jún 2003 o 10:15 Ján Kordoš

Firmu Enlight Software by ste ťažko hľadali medzi poprednými výrobcami počítačových hier. Trevor Chan je síce známejšie meno, ale hráčov tituly ako Seven Kingdoms (1, 2) alebo Restaurant Tycoon nepresvedčili o svojom kvalitnom spracovaní a výbornej hrateľnosti. Každej hre niečo chýbalo, ale to sa celé teraz zmení - prichádza stratégia, RPG a akčná adventúra v jednom - Joan of Arc.

Hra vás zavedie do roku 1429, teda do obdobia storočnej vojny medzi Anglickom a Francúzskom. Už podľa názvu hry musí byť jasné, že sa vžijete do postavy Johanky z Arcu, ktorá bude mať za úlohu zariadiť víťaztvo pre Francúzsko. Najzaujímavejšou informáciou je určite miešanie jednotlivých žánrov. Do ruky uchopíte meč a budete sekať okolo seba ako v akéjkoľvek inej akčnej hre z pohľadu tretej osoby. Okolo seba budete mať ďalších udatných bojovníkov a im dávate príkazy ako napríklad v známej 3D stratégií Medieval: Total War . No a nakoniec sú tu RPG prvky, takže Johanka sa bude učiť nové kombá so zbraňou, zlepší si vlastnosti (rýchlosť, sila... ).

Vyzerá to ako celkom zaujímavý titul, len škoda, že ešte nie je k dispozícií žiadny screenshot zo samotnej hry. Takto sa musíme uspokojiť len s artworkami a neostáva nám nič iné, ako dúfať, že 3D engin hry bude spoľahlivý a funkčný. Je to možno klišé, ale hra mi pripomína akčnú hru Lord of the Rings: Two Towers na PS2, len s vylepšeným managmentom a RPG prvkami – takže je dôvod tešiť sa. Hra je vo výboji už asi rok a mala by k nám dobehnúť v koncom novembra tohto roku. Určite sa dozviete ešte ďalšie informácie o tomto ambicióznom projekte na našej stránke.