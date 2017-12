Český Telecom podpísal so spoločnosťou Atlantic West zmluvu o kúpe 49 % Eurotelu

19. jún 2003 o 12:55

Praha 19. júna (TASR) - Vedenie Českého Telecomu v stredu podpísalo so zástupcami spoločnosti Atlantic West dohodu o odkúpení 49 % v mobilnom operátore Eurotel za 1,05 miliardy USD, teda asi 28 miliárd Kč.

Telecom tak po ukončení transakcie vo firme zvýši svoj podiel z 51 na 100 %. Oznámil to generálny riaditeľ Českého Telecomu Gabriel Berdár. Transakciu ešte musí schváliť Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, na ktorý sa Telecom obráti do 7 dní, uviedol G. Berdár po podpísaní zmluvy. Transakciu bude zrejme schvaľovať i nemecký a holandský antimonopolný úrad. Prevod podielu by sa mal uskutočniť v decembri. Informoval o tom český denník Právo.

(1 CZK = 1,322 SKK)