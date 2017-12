Enigma: Rising Tide - vlny nekonečného oceánu

19. jún 2003 o 11:09 Martin Vrábel

Vzrušovali vás niekedy ponorky? Áno? Výborne, tak rýchlo do DVD požičovne, pretože najlepšia herná motivácia je realistický film Wolfganga Petersona s Jűrgenom Prochnowom v hlavnej úlohe. O čom to tu píšem? No predsa o legendárnom filme Das Boot, ktorý vám odhalí radosti a strasti života posádky nemeckej ponorky bojujúcej vo vodách Atlantiku (Pacifiku) cez druhú svetovú. Tie totiž budete zažívať podobne ako oni i vy pri plavení sa virtuálnym oceánom v hernom titule Enigma: Rising Tide.

Enigma. Pre niekoho písací stroj, pre iných premyslené šifrovacie zariadenie, ktorým sa kryptovala komunikácia medzi ponorkami a velením. Nuž, prečo si tvorcovia hry, štúdio Tesseraction Games, vybralo do názvu práve Enigmu mi jasné nie je, ale čo jasné je, že hra rozhodne stojí za to, tak sa pozrime, čo nám ponúka.

Enigma: Rising Tide nie je hard-core naval simulátor! Každý, kto sa kochá detailami a vyžíva v historickej presnosti bude sklamaný. Dnes hard-core simulátory (akékoľvek) oslovujú len malú časť herného sveta, takže si každá firma dobre rozmyslí, do akého žánru sa vývojári pustia a či hru spracujú v hard-core alebo arcade štýle. Čo teda Enigma vlastne je? Nuž v prvom rade je to naval-sub simulátor s jednoduchým ovládaním, vynikajúcou grafikou, kvalitným zvukom a prepracovanými námornými bitkami. Takže osloví široké spektrum hráčskej populácie, malých i veľkých.

Vojnového konfliktu sa môžete zúčastniť za Nemecko, USA a Ligu nezávislých krajín (Británia a Japonsko). Posledná voľba znie prinajmenšom čudne, no autori na svojom webe objasňujú situáciu: Liga nezávislých krajín je neobvyklé spojenie imperiálneho Japonska a Britského kráľovského námorníctva v exile. Kráľovské námorníctvo stráži Britskú vládu v exile v Hong Kongu (?), pričom operuje prevažne pri Gibraltári a pri Nórskych fjordoch. Ak tomuto čudu rozumiete, neváhajte a e-mailujte, pretože mne to pripadá dosť absurdné, vzhľadom na politický vývoj tej doby. Fantázii sa však medze nekladú. V hre na vás čaká 38 patrol hrateľných za každú stranu. V patrolách existuje mierny stupeň náhodnosti, takže i tá istá misia môže mať iný priebeh. Dynamická kampaň je hrateľná za každú stranu a predstavuje nalinkované misie na patroly a s rastúcimi skúsenosťami hráča rastie i obtiažnosť misií.

Grafika: 9 / 10

Len málo hier ma tak graficky zaujalo ako Enigma. Ako prvý udrie hráčovi do očí vynikajúco stvárnený oceán. Jeho vlnenie, reakcia na počasie a celkový dojem je na výbornú. I keď nie je Enigma primárne hard-core naval-sub simulátor, realisticky stvárnený oceán je základ pre každú kvalitnú námornú akciu. Počasie je ďalším dôležitým faktorom. Grafici sa s realistickým stvárnením rôznych poveternostných podmienok dosýtosti vyhrali, takže keď vás zastihne búrka v Atlantiku, máte sa na čo tešiť. Škoda len, že simulátorista nemá nad sebou hadicu s vodou, ktorá dáva pocítiť, ako chutia návaly vody (môže však zamestnať manželku, ktorá ho ochotne bude chladiť kýblami vody a máte realizmus ako vyšitý ;). Ako i v skutočnosti, tak aj v Enigme je hlavnou zbraňou ponoriek zlé počasie, cit kapitána a šikovnosť posádky (tu všetko v 1 osobe). Čo sa týka lodí, tam je samozrejme najlepšie, keď je počasíčko ako zo škatuľky a vidieť každé čerenie periskopu na hladine.

3D modely ponoriek a lodí pôsobia príjemným dojmom. I keď to nie sú polygónové monštrá, zodpovedajú dnešnému štandardu a celkový efekt dynamiky plavby a bojov umocňujú pekné dymové a hladinové efekty. Spomínal som v úvode, že čo sa historickej presnosti týka, tak tam má Enigma medzery. Poriadne ma nasrdilo, keď hra identifikovala hydroplán PBY Catalina ako B-17 Flying Fortress, ktorý nikdy na nemecké ponorky neútočil! Podobných nezmyslov sa v hre vyskytuje viac, tak sa máte možnosť dobre pobaviť. Navyše 3D modely lietadiel sú odfláknuté, ale keďže to nie je v Enigme podstatné, môžeme túto drobnosť grafikom prepáčiť. Kritike sa nemôžu vyhnúť chudobné výbuchy a streľba z palubných zbraní. Keď si už autori dali tú námahu s počasím, oceánom, ponorkami a loďami, mohli si rozpočítať sily i na streľbu a efekty pri boji. Nuž čo, musíme sa uspokojiť s tým, čo máme, ale stačilo málo a celkový dojem by bol lepší.

Interface: 8 / 10

Interface mi pripomína svojou konštrukciou staré-zlaté časy 16 bitových hier, kde nebolo zvykom zbytočne vyčačkávať a komplikovať menu i submenu. Keďže Enigma v hlavnom okne ponúka len 6 významom jasných položiek (Prefs, Patrols, Campaign, Stat, Credits a Exit) nehrozia zbytočné preklikávačky. I napriek tomu, že filozofiou hry je jednoduchosť ako taká, u simulátoru by som očakával viac herných nastavení, než je možné nájsť u Enigmy. Je to trochu škoda, pretože ak má hráč PC výkonom niekde medzi max. a min. požiadavkami, nemôže si vybalancovať nastavenie jemu vyhovujúce.

Ovládanie a interface v ponorke (v lodi) je taktiež jednoduchý a prehľadný. Rýchlo si ho osvoja i menej "budíkoidní" simulátoristi. Herná obrazovka je rozdelená na dve časti. Prvú predstavuje 3D pohľad s navigátorom vravo hore a druhú, ktorá je informačno-taktická, zase ukazatele stavu ponorky (lode), info kanál, stav zbraní a napravo zväčšiteľný sonar. Bojové situácie a ovládanie ponorky (lode) je možné zvládať pomocou preddefinovaných klávesových skratiek alebo pomocou klikania myši. Jedno i druhé má svoje výhody, no bez problémov sú použiteľné oba spôsoby.

Bolo by slušné sa zmieniť ešte o tom, akú mašinu Enigma: Rising Tide k svojmu minimálnemu chodu potrebuje. Oficiálne sa uvádza takáto zostava: Pentium III 750 MHz, 256 Mb RAM, Windows 95/98/ME/2000/XP, DirectX 8.1, 32 Mb DirectX-compatible 3D accelerator, DirectX compatible sound card, CD-ROM drive. Hru som testoval na Athlone XP 2400+, 512 Mb RAM, WinXP, Radeon 8500 a SBlive. I napriek veľkým hardwarovým nárokom Enigmy som s nejakým sekaním vôbec nemal problémy, snáď len raz, kedy bolo na scéne cca. 40 lodí a zopár ponoriek, takže sa procesor riadne zapotil.

Hrateľnosť: 8 / 10

Hrateľnosť je u Enigmy: Rising Tide vynikajúca. Ovládanie je jednoduché, takže hej-rup rovno do akcie. Filipa netreba nechat doma v skrini, pretože sa poriadne zíde. Ak velíte lodi, orientujete sa primárne vizuálne a sonarom budete hľadať operujúce ponorky. Ostatné už vykoná CPU, teda samostatne strieľa tam, kam treba, občas i tam, kam netreba :), ale svoj účel plní skvele. Pravá akcia sa však začne, ak vleziete do ponorky. Pohybovať sa vynorený je môžné primárne v noci alebo za zlého počiasia. Podstatné je, aby ponorku nezhliadli hliadkujúce lietadlá alebo fregaty. Potom začína akcia záchrana vlastného života, pretože hlbinné nálože sú poriadne nebezpečná záležitosť. Teda väčšinou budete operovať ponorený cca v 10 metroch, teda v periskopickom ponore alebo pri skrývaní sa i hlboko okolo 150 až 200 metroch. Filip si príde na svoje, pretože je dôležité predvídať udalosti, smer konvojov a chovanie hliadkujúcich nepriateľov. Bojová akcia trvá neraz i okolo 45 minút a nervy si užijú naplno. Pozitíva sú jednoznačné, spomeniem i niektoré negatíva, kaziace celkový dojem. V prvom rade v hre absentuje pevná zem. Pre niekoho maličkosť, ale v skutočnosti je to podstatná vec, pretože chýbajú prístavy a nevychutnáte si Gibraltár. Ďalej je zarážajúce, prečo zásah len 1 torpédom vyriadi každú loď, veď v skutočnosti bolo treba niekedy i viac zásahov. Kolízny model je, štandardne, nepresný, škoda. Pri hĺbkových ponoroch chýbajú zvuky prehýbajúcich sa plechov, plášťa ponorky a efekty s tým spojené, čo uberá na nervy drásajúcom zážitku. Pobyt v ponorke je obmedzený na jednu miestnosť s periskopom, čo je tiež škoda. Podobných vecí nájdete viac, no asi by som očakával príliš veľa.

Multiplayer

Onlajnisti budú zrejme sklamaní, pretože recenzovaná verzia je singleplayer only. Ak však zájdete na www.warfleet.net, nájdete tam informácie o online verzii Enigmy, ktorá sa plánuje na koniec roka, takže sa bez problémov môžete zúčastniť bojov vo virtuálnych oceánoch.

Zvukové efekty: 5 / 10

Zvuky sú v Enigme kvalitné, no je ich málo. Navyše chýba ľudský hlas, ktorý by pridal na dynamike akcie. Osobne som zo zvukového prevedenia Enigmy pomerne sklamaný, pretože zvuky sú v naval-sub simulátore nesmierne dôležité. V skutočnosti na operátoroch sonaru závisel život posádky a toto bolo presne treba nasimulovať v hre. Zvuky totiž navodzujú správnu atmosféru a napätie. Ako hráč sa však stretnete len so základnými zvukmi, čo je škoda. Inou kapitolou je ovládanie ponorky (lode) pomocou hlasu. Ponuka vyzerá veľmi zaujímavo, možno sa vám ju podarí aj plnohodnotne sfunkčniť, pretože mne to nie a nie pracovať k úplnej spokojnosti. Tak som radšej komandoval pomocou myši a klávesnice.

Hudba: 8 / 10

V Enigme figuruje 16 hudobných, výborne skomponovaných, podmazov, takže vám chvíľu nebudú liezť na nervy a bojovým duchom vám dodajú elán do akcie. Písať nejakú ováciu na soundtrack nie je treba, skladatelia sa zase až tak moc pretrhnúť nešli. Mimochodom skúste si zohnať starý modul (Amiga verzia) k Subwar 2050, tomu hovorím soundtrack…až behajú zimomriavky po chrbte, a to mali borci len 4 kanály.

Inteligencia & obtiažnosť: 6 / 10

Inteligenciu AI by som rozdelil podľa toho, aký typ lode “diriguje”. Nákladné lode a konvoje sú tradične tupci, takže ich vymplátite hravo. Aby sa tak nestalo, majú samozrejme doprovod (ale nie vždy :), väčšinou rýchle fregaty alebo torpédoborce. Tým to už poriadne zapaľuje, takže sa zapotíte, kým nájdete na bojové situácie správny postup. Najväčšie sa mi javili AI ponorky. Jednoducho som nestíhal, aké šikovné manévre robili, a ako sa dostali tam, kam mne sa nepodarilo. Nuž AI, je AI.

Patroly sú obtiažnosťou odstupňované, takže si vyberiete vám vhodnú akciu. V kampani ide obtiažnosť prirodzene hore.

Záverečný verdikt: 7 / 10

Enigma: Rising Tide je výborný herný titul na krátenie prebdených nocí, pre malých a veľkých, náročných i nenáročných. Navyše keď príde na trh online verzia, nie je čo riešiť. Pravda, v hre sa vyskytuje niekoľko nepríjemných a nedomyslených chýb, avšak dnes sa všetky hry pustia do sveta ešte v beta štádiu, takže ani Enigma sa nevymyká štandardu. Ak máte vzťah k naval-sub simulátorom, Enigma: Rising Tide môže byť práve vaša voľba.