Operátori: 3G mobily sú mizerné

21. jún 2003 o 0:00 (čtk, reuters, tb)

Mobilní operátori podrobujú kritike nové telefóny pre siete tretej generácie (3G) s ponukou rýchleho internetu a prenosu obrazu. Súčasné modely by nemali byť európskym spotrebiteľom vôbec ponúkané, pretože sú nespoľahlivé, drahé, neskladné a ponúkajú pre nové služby len neobmedzené možnosti, uviedli operátori.

Telefóny na 3G pre európsku normu UMTS zatiaľ predáva iba rakúsky Telecom Austria pre svoje siete v Británii, Taliansku a Rakúsku, a jeden hongkonský operátor. Iní operátori z Británie, Talianska, Švédska, Francúzska a Holandska však tvrdia, že prístroje, ktoré testovali, sú pre zákazníkov nevhodné.

„Vychytávame v nich muchy, jednoducho nie sú dosť stabilné,“ povedal na konferencii o UMTS v Amsterdame viceprezident Telecom Italia Mobile Pietro Porzio Giusto. Podľa iných nedokážu ešte žiadne z vyvinutých telefónov splniť naraz všetky prísľuby nových sietí ako rýchly prístup na internet, krištáľovo čistý prenos hlasu, videotelefonovanie aj hladký prechod medzi základňovými stanicami. Operátori pochybujú, či bude do druhého polroka budúceho roka k dispozícii dostatok prístrojov pre spustenie prevádzky 3G. A majú tiež pochyby, či budú zákazníci ochotní platiť omnoho viac za ťažšie, menej spoľahlivé telefóny s kratšou životnosťou batérie.

„K novým službám potrebujeme omnoho vyspelejšie prístroje. Batéria s dvojhodinovou životnosťou je dobrá možno pre skúšobnú prevádzku, ale nie na komerčné využitie,“ povedal Richard Fletcher z Manx Telecom. Táto pobočka britského operátora mmO2 na ostrove Isle of Man, jednom z prvých miest v Európe, kde sa sieť 3G skúšala, stále používa prvú generáciu telefónov 3G, pretože novšie typy nie sú spoľahlivé.

„Mali sme desať Nokií 6650, museli sme ich však poslať späť na prepracovanie softvéru,“ posťažoval sa Rudi Westerveld z Technickej univerzity v holandskom Delfte. „Prekvapilo by ma, keby som niekedy uvidel Nokiu 6650 v obchodoch,“ povedal analytik Deutsche Bank Michael Thelander. Komerčné služby v Európe už začala v marci v Británii a Taliansku ponúkať firma Hutchinson s telefónmi od americkej Motoroly a japonského výrobcu NEC.

O tri roky tretina mobilov s fotoaparátmi

Už o tri roky by malo byť pre nás spojenie „mobilný telefón s fotoaparátom“ rovnako prirodzené ako dnes „chladnička s mrazničkou“ - podľa štúdie spoločnosti Gartner budú v roku 2006 fotoaparát obsahovať až dve tretiny nových mobilov. Tento rok by ich podiel mal predstavovať zatiaľ len deväť percent. Gartner predpovedá, že väčšina fotoaparátov bude priamo zabudovaných v tele mobilov, telefóny s odňateľným fotoaparátom budú predstavovať len 1,5 percenta trhu. Vďaka nástupu novej generácie mobilov by mali získať na európskom trhu, kde dnes dominujú Nokia, Sony-Ericsson, Siemens a Motorola, významnejšie postavenie ázijskí výrobcovia. V krajinách ako Japonsko a Južná Kórea sú totiž takéto mobily už dlhšie samozrejmosťou a tamojší výrobcovia majú oveľa väčšie skúsenosti s výrobou farebných displejov, prácou s digitálnymi obrázkami aj s produkciou batérií schopných zásobovať na energiu náročné aplikácie čo najdlhší čas.