Týždeň vo vede

(12. - 18. 6. 2003)

18. jún 2003 o 22:30

* Vassil Skumryev z University of Delaware s kolegami vytvoril vnorením drobných nanočastíc kobaltu do matrice z oxidu kobaltnatého najmenší magnetický záznamový materiál, na ktorý možno uložiť dáta s vyššou hustotou, ako sa pokladalo za možné, a to až po teplotu 290 K.

* Umelej syntéze žiaducich chemikálií podľa tímu Dongxu Daia z Čínskej akadémie vied bráni interferencia medzi atómami, ktorých elektróny sú v podobných energetických stavoch.

* Dosiaľ najostrejšie snímky slnečného povrchu poskytuje systém adaptívnej optiky AO76 na National Solar Observatory v Novom Mexiku, ktorý práve úspešne zavŕšil skúšobné testy.

* Pablo Cerdan a Joanne Choryová zo Salk Institute for Biological Studies pokusmi s rastlinou arábkou zistili, že svetlocitlivá bielkovina fytochróm B aktivuje bielkovinu PFT1 a tá expresiu génu FLOWERING LOCUS T, ktorý podnecuje kvitnutie. Našli kľúč k riadeniu kvitnutia rastlín?

* Wim Damen z Universität Köln s kolegami na báze štúdia tropického pavúka Cupiennius salei potvrdil, že stavovce vrátane človeka zdieľajú s pavúkmi gény, ktoré pri vývoji jedinca riadia delenie tela do segmentov. Ide o gény, tzv. prepisové faktory, Notch, Delta-1 a Delta-2.

* Tobin Dickerson a Kim Janda z The Scripps Research Institute vysvetlili, prečo fajčenie spomaľuje nástup Alzheimerovej choroby. Nornikotín, produkt rozpadu nikotínu, chráni pred tvorbou tzv. amyloidových plakov, ktoré sú s touto chorobou spojené. Nornikotín je, žiaľ, jed.

* Maria Elena Martinezová z University of Arizona s kolegami zistila rozborom krvi 700 ľudí, že tí, ktorí majú dve kópie vzácnej alely génu ODC A, majú aj nižšie riziko rakoviny hrubého čreva. Ak užívajú aspirín, riziko je ešte nižšie. Oboje redukuje bunkové polyamíny.

* Teresa DiLorenzová z Albert Einstein College of Medicine s kolegami zistila, že pri cukrovke typu 1 (cukrovka skorého veku) imunitné CD8+ T bunky útočia konkrétne na bielkovinu IGRP, ktorá sa vyskytuje výlučne v bunkách Langerhansových ostrovčekov pankreasu.

* Podľa Klausa Lacknera z Columbia University bude lacnejšie dočasne vstrekovať emisie oxidu uhličitého a iných skleníkových plynov do podzemných rezervoárov, alebo ich natrvalo premieňať na karbonáty či bikarbonáty, ako prejsť na jadrovú, veternú a slnečnú energiu.

* Elektronizácia korešpondencie spôsobila, že mnoho potenciálne historicky dôležitých dokumentov sa už netlačí. Errol Friedberg z University of Texas Southwestern Medical Center s kolegami upozorňuje, že preto treba zaviesť systém trvalého zachovávania istých kategórií informácií.

ZDENĚK URBAN