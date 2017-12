Horúca hviezda Achernar vyzerá ako krútiaca sa detská hračka

Zem je guľatá. Guľaté sú aj ostatné planéty sústavy. Aj hviezdy. Medzi základné školské poznatky však patrí fakt, že naša planéta nie je guľatá úplne. Keďže sa krúti okolo svojej osi, odstredivé sily ju deformujú, a preto je mierne sploštená. Jej rovníkov

18. jún 2003 o 22:30

Umelecká vízia Achernaru vznikla na základe meraní z VLTI. Modely A a B zodpovedajú sklonu polárnej osi hviezdy voči zornému lúču o 50 respektíve 90 stupňov. FOTO - EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY

ý polomer je približne o 21 km väčší ako polárny. Rozvoj astronomických pozorovacích metód ukázal, že podobne sú sploštené aj ostatné planéty. Závisí to od toho, ako rýchlo rotujú.

Hviezdy sú obrovské plynné gule, preto by sa na ich tvare mala rýchla rotácia podpísať ešte výraznejšie. Potvrdili to presné merania tvaru nášho Slnka a po nich aj pozorovania množstva hviezd. Objavili sa viaceré náznaky, že niektoré hviezdy majú výrazne deformované tvary, najmä vtedy, ak sú blízko inej hviezdy a vzájomne sa gravitačne ovplyvňujú. No presné určovanie tvarov hviezd nie je pri ich obrovských vzdialenostiach jednoduché. Navyše to vyžaduje špeciálne prístroje - optické interferometre.

Siedmi astronómovia na čele s Armandom Domicianom de Souzom z Laboratoire Univ. d‘ Astrophysique Nice teraz pomocou nového interferometra umiestneného na vrchole hory Paranal v severnom Chile získali dosiaľ najpresnejšie merania uhlových rozmerov hviezdy v rôznych smeroch. Meno hviezdy je Achernar (z arabského Al Ahir al Nahr = Koniec rieky). Ide o najjasnejšiu hviezdu v súhvezdí Rieka Eridan. Toto súhvezdie na našej oblohe vidno vpravo dole od známeho Orióna, potom sa vinie hlboko na južnú oblohu, pre nás neviditeľnú. Na juhu leží aj Achernar, horúca hviezda s hmotnosťou šiestich Sĺnk. Jej povrchová teplota je asi 20-tisíc stupňov, Slnko má necelých šesťtisíc. Leží vo vzdialenosti 145 svetelných rokov (1 svetelný rok = 9,46 bilióna km).

Merania z jesene 2002 ukázali, že hviezda má pri takej vzdialenosti eliptický tvar s osami dlhými 8,4 a 5,4 milióna km. Jej rovníkový polomer tak o vyše 50 percent presahuje polárny! Vďaka tomu Achernar pripomína detskú hračku - známeho vĺčka. Je to dôsledok rýchlej rotácie, typickej pre mladé horúce hviezdy. No takú vysokú mieru sploštenia dnes nedokážu astrofyzikálne modely hviezdnych vnútier vysvetliť. Azda sa na tom podieľajú severojužné prúdenia na povrchu hviezdy, alebo nerovnomerná rotácia vrstiev v rôznych hĺbkach pod jej povrchom. ZDENĚK URBAN