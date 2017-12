Programy pre Windows pod Linuxom?

Pod Linuxom sa väčšinou dajú spustiť aj programy určené pre Windows, prináša to však množstvo problémov. Na spúšťanie programov pre DOS slúži program DosEmu, ktorý však potrebuje aj samotný DOS (ak nechcete zháňať platený MS-DOS, môžete použiť FreeDOS, ..

Pod Linuxom sa väčšinou dajú spustiť aj programy určené pre Windows, prináša to však množstvo problémov. Na spúšťanie programov pre DOS slúži program DosEmu, ktorý však potrebuje aj samotný DOS (ak nechcete zháňať platený MS-DOS, môžete použiť FreeDOS, čo je jeho alternatíva s otvoreným kódom). Programy používajúce iba textové rozhranie pracujú väčšinou úplne bez problémov, s grafickými môžu byť problémy.

Programy pre Windows možno spúšťať vďaka WINE (www.winehq.org), čo sú vlastne základné knižnice Windows prepísané pre Linux. Radšej hneď zabudnite na programy priamo pristupujúce k hardvéru (najmä náročné hry), väčšina kancelárskych aplikácií vrátane MS Wordu však funguje. Častým problémom sú však nízka rýchlosť a chybné zobrazovanie.

Najväčším problémom pre bežného používateľa bude však pri oboch týchto programoch ich konfigurácia. Tá totiž spočíva v editovaní konfiguračných súborov, ktorých parametre sú síce dobre zdokumentované, ale aj tak pre väčšinu zrejme „záhadné“. Postupne však pre ne vznikajú aj grafické konfiguračné nástroje a väčšina veľkých distribúcií ich už dodáva predkonfigurované.

Ako sú na tom hry?

Stručne povedané: zle. Jednoduché hry, ako napríklad karty, fungujú vo väčšine prípadov normálne. Horšie je to s veľkými titulmi využívajúcimi akceleračné funkcie grafickej karty a DirectX. Niektoré z nich síce majú aj verzie pre Linux, ale je to stále výrazná menšina.

Najnádejnejším projektom v tejto oblasti je WineX, čo je rozšírenie WINE, ktoré sa snaží emulovať aj DirectX. Okrem toho, že podporuje iba obmedzený počet hier, jeho najväčšou nevýhodou je výrazné spomalenie v porovnaní so spustením hry vo Windows. Na druhej strane jeho, používanie je relatívne jednoduché, najmä ak si stiahnete predpripravené konfigurácie pre jednotlivé hry.

Čo ak mám k dispozícii aj inštalačky Windows?

Natívne súbory z Windows (hlavne knižnice) dokáže využiť aj WINE, ale nie vždy s rovnakým úspechom.

Lepšou možnosťou je v tomto prípade hlavne pre firmy zaujímavý komerčný program Win4Lin. Ten potrebuje inštalačné súbory Windows, navyše podporuje iba verzie 9x, umožňuje však spustiť „celé“ Windows ako aplikáciu Linuxu. A to nielen lokálne, ale aj na vzdialenom počítači - tým predstavuje napríklad neporovnateľne lacnejšiu alternatívu systémov Windows Terminal Server či Citrix WinFrame. Vo Win4Lin fungujú takmer všetky programy pre Windows správne a spomalenie je minimálne. Viac informácií nájdete na stránke www.win4lin.cz.

Môžem v Linuxe prečítať moje wordovské a excelovské súbory?

Pre Linux existuje viacero textových a tabuľkových procesorov i celých office balíkov, ktoré sú na rôznom stupni vývoja. Určite najprepracovanejším z nich je OpenOffice (ktorého kód používa aj platený StarOffice). Ten si vo veľkej väčšine prípadov poradí so všetkými formátmi office programov od Microsoftu, pričom ich dokáže aj ukladať. Vo funkčnosti vám tiež pravdepodobne nebude nič chýbať. Jeho najväčšou nevýhodou je pomalosť, hlavne pri spúšťaní; to by sa však malo v nových verziách zmeniť k lepšiemu.

OpenOffice nemá problémy ani so súbormi používajúcimi diakritiku, ktoré iné programy často nedokážu korektne spracovať. Je kompletne lokalizovaný do slovenčiny, nápoveda je k dispozícii v češtine. Existuje preň dokonca aj slovenský korektor pravopisu.

