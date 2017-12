Počítače v triedach znížili absencie

18. jún 2003 o 22:25

Koniec školského roka je blízko a väčšina detí sa hrá vonku basketbal - študenti Shawna Favreaua v triede na Freeportskej strednej škole však stále sedia v triede, sústredení nad svojimi prenosnými laptopmi. Pri tvorbe záverečných prác zo sociálnych vied používajú počítače na vytvorenie multimediálnych prezentácií o starovekom Grécku. A mnohí si už ťažko vedia predstaviť, že by sa mali vrátiť späť k tvorbe len s perom a papierom, napísal v reportáži z amerického štátu Maine reportér agentúry AP David Sharp.

Maine je prvým americkým štátom, v ktorom boli presne pred rokom žiaci najvyšších ročníkov všetkých 241 štátnych stredných škôl vybavení vlastnými prenosnými počítačmi.

V triede učiteľa Favreaua študenti počítače používajú na výskum k zadaným témam, prípravu záverečných prác a komunikáciu e-mailom. Úplne už prestali odovzdávať rukou písané práce a úlohy musia, naopak, často vypracovať vo forme PowerPointovskej prezentácie alebo videozáznamu.

V ďalších dverách na hodine matematiky študenti využívajú laptopy pri plánovaní stavby miniatúrnej rakety. Ďalší učiteľ im zasa vďaka počítačom umožnil komunikovať v reálnom čase s vedeckou ponorkou zbierajúcou informácie hlboko pod hladinou pri brehoch Afriky.

Jednou z prvých vecí, ktoré sa profesor Favreau po zavedení počítačov naučil, bolo, že namiesto pred tabuľou musí sedieť za chrbtom študentov. To mu umožňuje sledovať obrazovky ich počítačov a ubezpečiť sa, že len tak bezcieľne nesurfujú po internete alebo sa nehrajú hry.

Na hodine pracuje 16 študentov vo dvojiciach, ale trom z nich počítače momentálne chýbajú. Dva sa pokazili a škola ich odoslala späť výrobcovi na opravu. Tretí študent prišiel o právo používať počítač po tom, ako sa mu podarilo získať prístup k administrátorskému kontu. Škola sa musela vysporiadať aj s ďalšími prípadmi zneužitia laptopov. Krátko po začiatku programu prichytil jeho koordinátor študenta pri hraní počítačovej hry počas hodiny. Priamo cez sieť sa preto na jeho počítač pripojil, hru mu ukončil a vymazal a nechal študenta v začudovaní, čo sa na jeho počítači udialo.

Počítače sa v triedach nepoužívajú nepretržite - po žiadosti „obrazovky dole“ študenti notebooky zatvoria a pracujú s textovými učebnicami alebo počúvajú prednášku.

Podľa riaditeľa školy Chrisa Toya sú počítače prvou skutočne úspešnou inováciou v školstve, ktorú počas svojej 23-ročnej kariéry zažil. Ich využitie je pre študentov absolútne prirodzené. „Deti sú narodené v digitálnom priestore, s počítačmi vyrástli a neboja sa ich,“ povedal Toy. Polročné výsledky ukázali, že študenti sú po zavedení počítačového experimentu viac zaangažovaní do práce v škole a znížil sa počet ich absencií na hodinách. Ich nadšenie sa už prenieslo aj na tých učiteľov, ktorí pôvodne so zavedením počítačov do každej triedy nesúhlasili.

Aj v Spojených štátoch sú najväčším problémom pri rozširovaní programu peniaze. Guvernér štátu Maine však vyhlásil, že „obráti každý kameň“, aby ich na projekt našiel - cena štvorročného kontraktu s firmou Apple na jeho prvú fázu je 37 miliónov dolárov. (tb, ap)