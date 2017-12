Zhlboka sa nadýchnite - hráte počítačovú hru

Doba, keď budú počítače plniť naše želania hneď, keď si ich pomyslíme, je ešte ďaleko - už dnes však existujú počítačové programy reagujúce na to, ako sa človek cíti. V dublinských laboratóriách MediaLab, ktoré sú európskou pobočkou MIT, pracuje rozsiahly

18. jún 2003 o 22:30

tím vedcov na vývoji počítačových hier, ktoré sa neovládajú joystickom ani klávesnicou, ale len myšlienkami a kontrolou vlastného psychického stavu.

Pri hre Relax to Win (na snímke) si napríklad hráč navlečie malý náprstok, ktorý meria momentálnu vodivosť jeho kože. Tá sa zvyšuje v priamej závislosti od stresu, ktorý človek práve prežíva. Cieľom hráča je doviesť v súťaži dvoch drakov toho svojho do cieľa ako prvého - drak sa pri tom pohybuje tým rýchlejšie, čím pokojnejší hráč je. Pochopiteľne, blížiace sa víťazstvo väčšinu ľudí vzruší a ich drak sa opäť spomalí, hráč sa preto musí naučiť kontrolovať svoje emócie a nenechať sa ovplyvniť stresom. Hra je určená pre deti trpiace fóbiami, úzkosťou a stresom a mala by ich naučiť, ako sa uvoľniť a relaxovať.

V ďalšej hre Breathing Space hráč svojím dychom ovláda magického vtáka letiaceho medzi útesmi cez horiace kruhy. Čím je hráč pokojnejší, tým vyššie vták letí, ak dych zadrží, vták sa zrúti na zem. Hra by mala pomôcť deťom ležiacim v nemocniciach, ktoré ťažko znášajú pripútanie na lôžko - nielen že im pomôže „zabiť čas“, ale takisto ich naučí uvoľniť sa.

Vedci z írskych MediaLabs experimentujú aj s ďalšími spôsobmi merania psychického stavu človeka a jeho využitia na ovládanie počítača. Senzor pripevnený na hlave napríklad umožňuje monitorovať elektrické signály vysielané neurónmi v mozgu (mozgové vlny), medzi jednoduchšie metódy patrí ešte kontrola pulzu srdca, frekvencie žmurkania alebo miery „neposednosti“ (nervozity) hráča s pomocou malej kamery. (tb)

mindgames.mle.ie