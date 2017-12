Deus Ex 2: Invisible War - kultové sci-fi RPG je späť

Deus Ex 2 je popri očakavánom Thief 3 ďalším titulom z dielne Warrena Spectora, herného designéra uznávaného na celej scéne. S podtitulom Invisible War môžeme očakávať nielen RPG ako remeň, ale najmä špičkovú hru pre fajnšmekrov.

18. jún 2003 o 15:19 Ján Kordoš

V posledných rokoch začína herný trh naberať značne komerčný nádych a preto sa objavuje čoraz väčšie množstvo hier určených pre široké spektrum hráčov, ktorí chcú mať všetko jednoduché ako facka, musí to vyzerať cool a do rytmu rapuje Nelly. Lenže v roku 2000 sa k hráčom dostavila pecka, ktorá dokázala, že sa k nám môže dostaviť hra aj pre náročnejšie publikum. Ako iste už tušíte, ide o prvý diel Deus Ex. V hernom biznise sa pohybuje málo takých ľudí ako Warren Spector, teda ľudia, čo dokážu do hry vložiť dušu a vytvoriť tak dokonalú súhru výborného spracovanie, pútavého príbehu a podmaňujúcej hrateľnosti. O pripravovanom pokračovaní sme vás informovali už minulý rok, ale keďže sa blíži vydanie pokračovania výbornej hry (už o pár mesiacov), dočkáte sa aj tohto zhrnutia informácií o očakávanom projekte, akým istotne Deus Ex 2: Invisible War určite je.

Príbeh je v hrách na to, aby vás uviedol do hry, slúži k pochopeniu, prečo vstupujete do hry. Tu je to jasné – politika je svinstvo a ak niekto prahne po moci, tak mu niet pomoci. Zápletka nie je priamočiara a dáva hráčovi možnosť rozhodnúť sa, ako to bude celé pokračovať. Určite je to výhoda, aspoň máte možnosť zahrať si hru ešte raz a objavíte aj niečo nové. Keďže Deus Ex má príchuť sci-fi, musí byť každému jasné, že sa odohráva v neďalekej budúcnosti. Ľudstvo urobilo veľký technologický pokrok, ale stále sme zostali ľuďmi a preto sa našli jednotlivci s obrovskou túžbou po moci. Po celom svete sa vytvorili obrovské korporácie, ovládajúce život každého človeka. Ak si musíte kúpiť životne dôležité veci u jednej firmy a stále prispievať k jej zvelebovaniu, končí sa boj o moc, lebo ten, kto ju má momentálne v rukách, ju už tak ľahko nepustí. Ešteže sa aspoň v hrách vyskytujú hrdinovia typu J.C. Dentona v mužskom aj ženskom pohlaví, stačí ak si vyberiete, za koho chcete hrať. Svetu vládnu momentálne štyri obrovské korporácie a dosiahnutý úspech im nestačí, veď s jedlom stúpa hlad. Na rad prídu aj spiknutia voči vašej osobe a budete sa musieť dôkladne obracať, aby ste neotrčili kopytá, ale ďalej bojovali o svoj holý život. Ale veď už aj malé decko vie, že život tajného agenta nie je sladký ako med. Do hry sa zapoja aj teroristické organizácie, snažiace sa protestovať voči megakorporáciam... ale značne blbou cestou, veď zabíjať sa nemá.

Behom hrania sa dostanete do piatich známych miest, ktoré sa zmenili k nepoznaniu. Navštívite industriálny Seattle, moderné Nemecko, horúcu Káhiru či chladnú Antarktídu. To však máme len 4 lokácie, piata ostala utajená, ale zrejme pôjde o miesto, na ktorom celý príbeh vyvrcholí, takže dôvod utajenia je jasný. Všetky prostredia však budú neuveriteľne živé a interaktívne. V budovách budete stretávať ľudí a ak niekoho zabijete pred nevinnými ľuďmi, budete za to niesť určite následky. Dá sa teda povedať, že budete prenesený do reálneho žijúceho sveta.

Vlastne až teraz som si uvedomil, že možno niektorí hráči nevedia vôbec o čo ide, ale je vhodná chvíľa na vysvetlenie. Ak si spojíte RPG, akciu a výbornú atmosféru, máte prehľad o systéme fungovania hry. Využívate pohľad z vlastných očí, čo vám umožňuje engine Unreal Warfare. Dôkaz vidíte na okolitých obrázkoch a podrobnejšie sa o ňom dozviete až v recenzii. Isté však je, že hra je výborne zvládnutá. Architektúra prostredia presne vystihuje dobu, v ktorej sa Deus Ex odohráva. Trošku mi to pripomína depresívnosť Blade Runnera, keď sa túlate po tmavých chodbách a všade naokolo vidíte smútok, biedu a utrpenie. K spracovaniu patrí aj zvuk, takže čo vieme o tomto? Zaujímavá je kolízia predmetov – teda ak sa stretnú predmety z rôznych materiálov, ozve sa vo vašich repráčikoch charakteristický zvuk. Znie to jednoducho, ale už mnohokrát sa stalo, že zostala táto položka zanedbaná.

Načrtol som akciu, takže akciu zabezpečujú zbrane, pomocou ktorých likvidujete nežiadúcich protivníkov. Aký systém hrania zvolíte, je len na vás. Môžete sa zakrádať temnými chodbami a útočiť potichu alebo je vám bližšia taktika parného valca? Zbraní bude dostatok, počíta sa s niekoľkými desiatkami zbraní od klasických na kontakt zblízka, rôzne strelné zbrane z prítomnosti až po futuristické výstrelky. Váš postup v hre budú ovplyvňovať aj RPG prvky. V budúcnosti nebude problém narvať si do tela implantát a zaistiť si tak zvýšenie niektorej z vašich vlastností. Nemôžete si samozrejme narvať do tela tonu železa, budete musieť starostlivo zvažovať, do čoho investujete a čo sa vám v budúcnosti bude hodiť. Výhodou pri povyšovaní je, že jednotlivé vlastnosti vylepšujete aj viackrát s postupne sa zvyšujúcim efektom. Mňa osobne zaujal hacking a programovanie – stačí ak ovládnete stroje a oni za vás už urobia všetku špinavú prácu.

Tak čo hovoríte na túto hru? Zatiaľ sa na nej nepodarilo nikomu nájsť žiadnu chybičku a pochybujem, že sa hodnotenie u nás dostane pod štyri hviezdičky. Nesúďme však vopred, len dúfajme v to najlepšie. Nebudem opakovať všetky klady ešte raz, lebo by to zabralo množstvo miesta a času stráveného čítaním tohto článku... jednoducho istá bomba.