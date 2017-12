Ďalšia novinka od Nokie: 3100

Nokia už o mesiac uvedie ďalšiu novinku, tentoraz určenú pre teenagerov a užívateľov, pre ktorých mobilný telefón predstavuje štýlový doplnok.

17. jún 2003 o 14:20 Marián Pavel - SME online

Model 3100 má v porovnaní so staršími modelmi 3xxx nový hranatejší dizajn, úplne nový koncept tlačidiel so smerovými tlačidlami a la Nokia 6610 a efektné podsvietenie celej prednej časti.

Preview verziu telefónu sme už držali v ruke a musíme povedať, že nový dizajn sedí podsatne lepšie. Tlačidlá sú netradične usporiadané do jedného horizontálneho bloku, ťažko povedať, či to nebude prekážať pri písaní SMS.

Nokia 3100 má novú funkciu, ktorú napríklad ohlásila aj Motorola na svojom januárovom predstavení noviniek v Šanghaji – keď telefón zvoní, nielenže do rytmu vibruje, ale aj bliká podsvietenie kláves a displeja. Samotné podsvietenie kláves je veľmi efektné – kovové biele svetlo je rovnomerne rozložené takmer pod celou plochou prednej strany telefónu.

Displej so 4096 farieb a rozmermi 128x128 bodov vyzeral byť kvalitnejší ako v Nokii 3510i, možno vďaka výraznému rovnomernému bielemu podsvieteniu. Menu telefónu je v porovnaní s 3510i len mierne upravené, stále však príjemne rýchle a prehľadné.

Telefón je určený na zábavu a tomu sú prispôsobené aj jeho funkcie – MMS, Java hry sú doplnené animovanými šetričmi obrazovky, pozadiami a kvalitnými polyfonickými zvukmi. Príjemným prekvapením je xHTML browser s podporou obrázkov JPG a PNG cez WAP 1.2.1. GPRS je však iba triedy 6 (3+2).

V telefóne je k dispozícii Pop-Port, takže k nemu možno napríklad pripojiť fotoaparát.

Batéria s kapacitou 850 mAh by mala vydržať do 410 minút v pohotovostnom režime a 2 – 6 hodín hovoru.

Veľkosť

Váha: 85 g

Rozmery: 42.8 mm x 101.8 mm x 15.2-19.6 mm; 69cc

Tri-Band

EGSM 900, GSM 1800, a GSM 1900

Displej

4096 farieb, 128 x 128 bodov

rytmické podsvietenie

5 riadkov textu v záklanom móde

Multimedia Messaging (MMS)

Podpora text, audio, obrázky

Maximálna veľkosť 45 kB/správa

Email

SMS Email

Text Messaging (SMS)

Pamäť na 150 SMS alebo 50 obrázkových SMS

Spájanie správ do jednej: 6 správ (885 znakov)

Hry

Java hry: Beach rally, Snake EX2, Bowling

možnosť stiahnutia ďalších

Maximálna veľkosť: 64 kB/aplikácia

Zvonenie

32, z toho 20 s možnosťou zmazania

Konektivita

Pop-Port

Spojenie s PC cez kábel DKU-5

XHTML Browser (cez WAP 1.2.1)

GPRS (Class 6)