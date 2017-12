X-Men 2: Wolverin's Revenge - dobrí mutanti sú späť

16. jún 2003 o 13:38 Vladan Hamřík

Hry vznikajúce na motívy rovnomenných filmov si v našich končinách vypestovali u hráčov celkom slušnú averziu. Tuto historickú bariéru sa pokúsila opäť prelomiť firma GenePool Software v zastúpení Cenegy a či sa im to podarilo alebo nie sa dozvie každý jeden z vás v tomto článočku. Komiksové príbehy roznášajúce americkú kultúru aj do našich zemepisných šírok u nás nejakú výraznejšiu históriu nemajú. Pred pár rokmi len málokto v miestnom výčape tušil ako sa píše Spiderman, či akou farbou pokožky disponuje Hulk. Časy sa ale menia a do nášho podvedomia sú za pomoci brilantne zvládnutých filmových príbehov, internetových stránok a vlastne aj samotných komiksov pašované tony informácii o svojskom svete týchto nadprirodzených bytostí raňajkujúcich žiletky a krátiacich si dlhé zimné večery pomalou likvidáciou organizovaného zločinu.

Samotní X-Meni sú sortou samou o sebe a bojujú vlastne proti všetkému o čom si myslia, že by mohlo byť nebezpečné pre ich okolie. Ich hlavným predstaviteľom je fešný Wolverine vyhypovaný vďaka rovnomennému filmu, pričom väčších frajerov nájdeme už len v pripravovanej snímke Fredy vs. Jason. Hra venujúca sa jeho ďalším životným dobrodružstvom sa nedávno dostala do našej obchodnej siete a to hneď na niekoľko platforiem súčastne. Hra pre PC ale nedopadla podľa môjho názoru zrovna najšťastnejšie a mojou úlohou je priblížiť vám prečo.

Grafika: 6 / 10

Trojhviezdičkové hodnotenie má ekvivalent k priemernosti a ako to tak vyzerá, presne sa hodí k tejto hre. Celé vizuálne stvárnenie mi pripadá akási vyblednuté a hranaté, pričom minimum nastavení nám nijako vyšperkovať obraz neumožňuje. Už len technologické demo pre DirexX9 mi pripadá oveľa lákavejšie, nehovoriac o rôznych efektoch, ktorých sa v X2 asi ťažko dovoláme. Príčinou je pravdepodobne veľmi úzky základ pre rôzne konverzie, pričom práve tá na PC dopadla, pravdupovediac, asi najhoršie. Grafika ma preto ničím nezaujala a s trocha odvahy môžem o nej rozprávať ako o nedotiahnutej. A to som ešte pomlčal o jej minimálnej plynulosti a občasných bugoch, ktoré mi odopierali pokračovať v hre tak, ako som si predstavoval. Poviem vám to na rovinu - pri vstupe do určitej lokality sa mi absolútne rozsypala grafika, čo malo za následok moje pekné poďakovanie a duplicitné pokorovanie identického levelu. A kto povie, že mám zle nakonfigurovaný počítač, ten si koleduje o inzultáciu... Postavy charakterov sú škaredo kockaté, neohrabané a nudné. Je možné, že nejakého rodeného PCčkára môže X2 učarovať, pretože po niečom podobnom bezhranične túžil a jeho vidina kvalitnej hry mu dokonalo zatemnila mozog. Lenže ja vidím hru ako obyčajný produkt a nezáleží mi na platforme. Rovnako rád si zahrám Primal na PS2, ako Black Crypt na Amige či Maria na GameCube a hlavný je pre mňa zážitok. Bohužial X-men 2: Wolverin's Revenge mi ho neponúkol.

Interface: 4 / 10

Ak si myslíte, že ovládanie a ponuka menu niečo zachráni, potom ste na omyle. Konzolová konverzia je cítiť aj tu, ale nie je mi jasné, prečo sa hra mizerne ovláda s hociktorou perifériou. Ak používate klávesnicu, hrozí vám šok z naozaj príšerného ovládania pohybov, pri zapojení joypadu sa vám zaručene zatočí hlava z mizerného horizontálneho scrollingu, doprevádzaného znateľným trhaním. Ovládanie je jednou z najslabších častí hry a podstatne uberá celkovému dojmu. Menu options je na úrovni ostatných podobných hier. Jeho ponuka je bežná a okrem klasických položiek tu máme možnosť navolenie nejakých bonusov, ktoré ale nijako výraznejšie neexcelujú. Spätné prehrávanie videosekvencií, pohľad na návrhy postáv či kostýmov, prípadne podobné drobnosti nám asi oči nevyrazia. To sa nám však môže stať pri pozeraní tých animovaných filmov, ktoré sú vytvorené z enginu a následne prevedené do videa. Kvalita je v tomto prípade naozaj biedna a v poslednom čase s týmto problémom stretávame čoraz častejšie. Stojí za tým konvertovanie pre iné platformy a podobný úpadok kvality animačiek som zaznamenal napríklad u Enter the Matrix či iných nových tituloch.

Hrateľnosť: 4 / 10

Dobre sa pobaviť pri hraní nejakej zaujímavej hry - to je moje. Som vďačný za každú hlúposť, ktorá ma chytí a nepustí do doby, pokiaľ ju úplne nepokorím. Wolverine's Revenge ma ale prestal baviť už po prejdení prvej obrazovky. V prvom rade na tom mala zásluhu dosť čudná grafika s ešte čudnejšou farebnosťou, ale hneď nato ma prepadol pocit, že som niečo podobné už videl. A dokonca nie raz, ale veľakrát. Vstúpim do levelu tvoreného nejakým ohraničeným koridorom, pričom mojou úlohou je presunúť môjho hrdinu k východu umiestnenom na druhom konci. Túto triviálnu úlohu sa mi snažia prekaziť davy nepekne sa tváriacich oponentov, pričom sa ich snažím zbaviť rôznorodými údermi už od začiatku naplno zadefinovanými programátormi. Originalita - to slovo, ktoré tak obdivujem tu proste nenachádza patričnú odozvu a je mi celkom jedno, že sa niečo zmení možno v dvadsiatom leveli. Tam sa totiž ako recenzent nedostanem, pretože sa nemusím sám pred sebou pretvarovať, akúže perfektnú hru som si kúpil za svojich niekoľko, ťažko vydretých päťstokorunáčok. Ešte raz spomeniem Enter The Matrix. Jeho principiálna podstata sa recenzovanej hre veľmi približuje - je rovnako spracovaný na motívy filmu a podobne tam likvidujeme davy protivníkov. Bavil ma ale podstatne viacej a hlavne sa dobre uviedol v prvých minútach. X2 však začína nie príliš šťastne. Jeho prvé prostredia sú chaotické a hráča urážajú svojou primitívnosťou. Samozrejme za predpokladu, že má viacej než 14 rokov.

Multiplayer

Hra neobsahuje hru pre viacerých hráčov.

Zvukové efekty: 2 / 10

Kastrácia Farinelliho nemusela byť lákavou záležitosťou a viem si dosť dobre predstaviť, za akej zvukovej kulisy prebiehala. Zrejme to odhalili aj autori X2 a chceli sa so svojím objavom pochváliť celému svetu. Možno práve preto implementovali nasamplovanú MP3ku z tohto pre mužov nie príliš lichotivého úkonu do smrteľného výkriku umierajúceho oponenta, čo končí strašlivým výsledkom. Pri postupe totiž nepočujete nič iné, než identické výkriky kastrátov, ktorí pred tým na vás vystrelili smiešne znejúcu dávku zo svojho samopalu. Keď už nič iné, potom práve zvukové efekty vás musia znechutiť na maximálnu úroveň, ktorá končí vypnutím počítača.

Hudba: 6 / 10

Naopak hudba je veľmi príjemná a svojimi motívmi zachraňuje, čo sa dá. Dunivé zvuky orchestra presne vystihujú heroické výkony zmutovaného šampióna a vytvárajú k hre tajomnú kulisu. Bohužiaľ len v úvodnej obrazovke. Už za ňou sa ale premení na tichého a nenápadného paberkovača, s ktorého pocitmi pomaly zomiera na nedostatok priestoru.

Inteligencia & obtiažnosť: 4 / 10

AI oponentov je kapitolou samou o sebe. Oni totiž žiadnu nemajú. Ich správanie je vulgárne priamočiare a predvídateľné. Stoja na svojom mieste a oddychujú, pokiaľ nepretnete imaginárnu hranicu. To sa potom rozbehnú vaším smerom a snažia sa hlavnému hrdinovi zasadiť smrteľný úder. O trocha lepšie sa správajú subbossovia a im podobné elementy. Vďaka automatickému dobíjaniu vašej energie sa ale dá postupovať pomerne úspešne ďalej, aj keď absencia save počas hry niekedy poriadne otravuje. Kvôli jednému prešľapu potom musíte niekedy opakovať celú úroveň odznova, čo hráča perfektne otrávi.

Záverečný verdikt: 4 / 10

Čo povedať o tejto hre na záver? Neviem. Mňa osobne nijako vážnejšie neoslovila, pretože si uvedomujem, že je na svete kopa iných a podstatne záživnejších pokusov o dobrú zábavu. X-Meni 2 nebol zlý film, preto je jasné, že to nebude dobrá hra. Prirovnal by som ju k desiatkam podobných titulov vychádzajúcich na konzolách a v neposlednej rade už aj na PC. Ďalším podobným počinom je The Hulk, chystajúci sa, ako aj táto hra, zaútočiť na všetky najrozšírenejšie platformy. Jedným z veľkých prehreškov je aj fakt, že hra vôbec nečerpá námet z filmovej predlohy, ale iba využíva licenciu Marvela a tvorí si tak vlastný príbeh. To znamená, že sa tu vôbec nestretneme s vizuálnou podobou hercov, čo podľa mňa v našich končinách urobilo svoje body do mínusu. To je ale vec produkcie, takže nás to vôbec nebolí. Či si hru kúpite alebo nie, je teda len na vás.