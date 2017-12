Operation Flashpoint 2 – pokračovanie realistickej vojnovej akcie

Zaujímavý a potešiteľný je fakt, že taktické vojnové simulácie si založili tradíciu v „našich" končinách, konkrétne v Čechách, v štúdiách vývojárov z Illusion Softworks s Hidden & Dangerous a Bohemia Interactive Studio s Operation Flashpoint.

A práve druhí menovaní pripravujú pokračovanie slávneho Operation Flashpoint.

Pokračovanie vojnovej , ktorej prvý diel na výcvik svojich vojakov používa aj americká armáda, sa odohráva na mnohých bývalých konfliktov po celom svete. Pozrieme sa tak do v dnešnej dobe vývojármi obľúbeného Vietnamu (hry Vietcong, Line of Sight: Vietnam, Men of Valor: Vietnam), ale aj do strednej Európy a Afriky. Hra je zasadená do časového obdobia 70. rokov minulého storočia a väčšina konfliktov v hre je vymyslená. Na druhej strane chcú autori vytvoriť realistické prostredia a ešte skutočnejší pocit vojny, ako to bolo v prípade prvého dielu. Zachované a vylepšené je tiež obľúbené jazdenie/lietanie v detailne vymodelovaných vozidlách, lietadlách či helikoptérach.

Tomu sa podriaďuje aj druhá generácia Flashpoint enginu. Nové grafické karty umožňujú používať najnovšie grafické vychytávky, ako sú pixel a vertex shadery. Mala by sa ešte zväčšiť aj veľkosť herných máp. A tie boli už v jedničke neskutočne rozsiahle. Engine však nie je len o grafike, vylepšená by mala byť umelá inteligencia, užívateľské rozhranie, fyzikálne vlastnosti a komunikácia po sieti. Jednoduchší na používanie bude tiež editor mií.

Vývoj Operation Flashpoint 2 je stále iba v začiatkoch. K dispozícii nie sú žiadne screenshoty, tie by sa mali objaviť počas leta. Dokončenie je naplánované na koniec roka 2004.