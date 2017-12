Siemens S55

Už pár mesiacov sa našom trhu predáva Siemens S55 s dgitálnym fotoaparátom. V ponuke dotovaných telefónov ho majú aj obaja operátori. Aký je momentálne najvyšší model spoločnosti Siemens?

16. jún 2003 o 12:08 Marián Pavel - SME online

Dizajn a klávesnica

Dizajn telefónu vychádza z moderného konceptu, ktorého sa držia všetky posledné modely Siemensu – S55 patrí k dizajnovo najkrajším mobilným telefónom na trhu. Je malý a ľahký, no táto prednosť je na úkor kvality klávesnice a veľkosti displeja.

Na bokoch telefónu sa nachádzajú dve funkčné tlačidlá, v menu telefónu sa možno presúvať štvorsmerovým tlačidlom a dvomi doplnkovými tlačidlami na výber a potvrdenie príkazu alebo funkcie. Klávesnica je usporiadaná do poloválu a Siemens na nej aplikoval doteraz nevídané riešenie kaskádového usporiadania kláves. Tie sú umiestnené v jednom bloku tesne vedľa seba. Ovládanie takejto klávesnice je netradičné a treba si naň zvyknúť. Užívatelia s hrubšími prstami však budú mať problém – a to predovšetkým s preklepmi pri písaní SMS. Nepresné je aj ovládanie tlačidiel určených na zodvihnutie a ukončenie hovoru. Dizajnéri si neotestovali ani bočné tlačidlá – ich umiestnenie je nepraktické, prejavilo sa to napríklad v tom, že počas celého testu sme neustále omylom spúšťali funkciu nahrávania hlasových poznámok.

Sklamalo nás aj nerovnomerné osvetlenie inak efektne vyzerajúcej klávesnice.

Displej

Displej predstavuje najvážnejšiu slabinu telefónu. Už v čase, keď Siemens telefón uviedol na trh predstavoval podpriemer. Okrem toho, že je pomerne malý (iba 101 x 80 bodov) zobrazuje iba 256 farieb. Siemens zrejme nepočkal a zvolil jeden z prvých farebných displejov na trhu, pretože jeho farby sú mdlé a nevýrazné. Podsvietenie je však rovnomerné a obsah displeja je dobre viditeľný aj v tme. Na multimediálne využitie však takýto displej ani zďaleka nestačí – napríklad odfotené obrázky musíte niekedy rozoznávať iba s veľkou dávkou fantázie.

Menu

Siemens na rozdiel od konkurencie nepripravil žiaden výraznejší zásah do menu telefónu – vychádza z osvedčeného riešenia, ktoré nájdete v starších modeloch, ibaže vo farbe a s malými kozmetickými zmenami ikon. Menu sa skladá zo šiestich logických skupín charakterizovaných animovanou ikonkou. Telefónny zoznam možno jednoducho a rýchlo prekopírovať do pamäte telefónu, ktorá pojme až 500 viacpoložkových záznamov. S55 podporuje aj posielanie vizitiek.

Položka Zoznamy umožňuje rýchlu a prehľadnú kontrolu hovorov (volané, prijaté, neprijaté).

Siemens v S55 ponúka inovatívne aplikácie, napríklad fit@work určenú na jednoduché cvičenie v kancelárii alebo na cestách so značne zjednodušeným interkatívnym sprievodcom. Aplikácie sú postavené na jazyku Java a možno ich do telefónu ľubovoľne nahrávať.

K dispozícii je prehľadný kalendár (opäť ho však obmedzuje veľkosť displeja), organizér schôdzok, taskmanager, poznámky, hlasový záznamník, nastavenie časového pásma.

Prehľadné je aj menu pre SMS, MMS a e-maily. Telefón zvláda 760-znakové SMS, ich počet v zdieľanej pamäti je závislý na voľnej kapacite (v rovnakej pamäti sú aj MMS, e-maily, zvonenia, obrázky a pod., jej kapacita je 922 kB). E-mailový klient je v telefónoch tejto triedy štandard, no zabudovaná aplikácia Siemensu nie je príliš dokonalá – je pomalá a má problémy s hlavičkami e-mailov.

Samostatnú položku v hlavnom menu majú profily, kde si môžete nastaviť režim správania telefónu, alebo vybrať z už pripravených výrobcom.

V položke Doplnky nájdete štandardné aplikácie – kalkulačku, budík, konvertor meny, stopky, hlasové ovládanie telefónu, ale aj ovládanie fotoaparátu.

V pamäti telefónu sa môžete orientovať cez položku Flex Memory, do telefónu si okrem multimédií môžete nahrať akýkoľvek súbor, ktorý potrebujete zálohovať (aj keď kapacita pamäte na zálohovanie príliš vhodná nie je).

Multimédiá

Telefón si možno, samozrejme, ľubovoľne personifikovať, aj S55 používa Calling Faces, nastaviť si možno aj wallpaper a screensaver. V telefóne sú k dispozícii polyfonické zvonenia, no štandardný výber sa nám príliš nepáčil. Zvonenie má vďaka kvalitnému reproduktoru výborný a čistý zvuk bez rezonancií.

Veľmi milým prekvapením je doplnkový fotoaparát QuickPic IQP-500. Siemens vyvinul prvý fotoaparát s bleskom (!), ktorý sa začal predávať na našom trhu. Prídavný fotoaparát sa zasúva do konektorom do spodnej časti fotoaparátu a fotografuje sa s telefónom „na šírku“. Spúšť sa ovláda prostredníctvom tlačidiel na telefóne. Blesk treba pred použitím nabiť – netrvá to dlho a boli sme milo prekvapení tým, že aj pri niekoľkonásobnom použití nevytĺkol batériu. Dobrý dojem sme mali aj z hľadáčika – to čo sme v ňom videli sa skutočne objavilo aj na obrázku. Blesk, samozrejme, nemožno porovnávať s bežným fotoaparátom, no prisvietenie v tmavších priestoroch umožňuje odfotiť aj také veci, na ktoré sú konkurenčné telefóny s fotoaparátmi krátke. Kvalita fotografií stačí na publikovanie na internete – ukladať ich možno vo veľkosti 160 x 120 bodov alebo 640 x 480 bodov.

Obrázky sú pri dobrých svetelných podmienkach skutočne vynikajúce. Fotoaparát pritom spolupracuje s telefónom bez väčších problémov.

Batéria

V telefóne je batéria 700 mAh Li-Ion, výrobca deklaruje pohotovostný režim 12 dní a dobu hovoru 360 minút. Pri bežnom používaní nám telefón vydržal skutočne približne 3 dni a tri noci.

Synchronizácia

Siemens ako obyčajne disponuje pokročilou synchronizáciou telefónu s počítačom, aj keď nerozumiem, prečo priložený kábel nekomunikuje cez USB, ale cez zastaralý COM port. Softvér je užívateľsky prívetivý, synchronizácia kontaktov s Outlookom bezproblémová.

Zhrnutie

Siemens S55 je dizajnérsky veľmi podarený telefón – malý a praktický. Prišiel však na trh veľmi neskoro a jeho cena nezodpovedá výkonu – ako sme už spomenuli, jeho najväčšou slabinou je displej. Naopak, prídavný fotoaparát patrí medzi najlepšie na trhu. Výhrady máme aj ku klávesnici. Naopak, menu telefónu je prehľadné a rýchle. S55 si nepochybne za čas, keď je v predaji našla svojich fanúšikov aj nepriateľov. Telefónu sa pomaly končí čas životnosti a nahradí ho nový model s lepšími parametrami, preto Siemens nedávno pristúpil k citeľnému zlacneniu. Ak vám neprekáža 256-farebný displej, budete s najväčšou pravdepodobnosťou spokojní. Ostatným odporúčam ešte chvíľu počkať. Siemens určite náskok konkurencie čoskoro dobehne a na trh uvedie model, ktorý parametrami nebude zaostávať...