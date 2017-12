Počítačový program vie písať súvislé texty

24. aug 2001 o 21:07 TASR

Raleigh/Marina del Rey 24. augusta (TASR) - Vedci z North Carolina State University vyvinuli počítačový program, ktorý vie napísať niekoľkostranové súvislé texty. Oznámil to časopis New Scientist.

Program menom Author (Autor) vyžaduje formou kľúčových slov zadať mená osôb, predmety, scény a hrubý náčrt deja. Tieto informácie potom transformuje do hotového príbehu. Program tvorí gramaticky správne a zrozumiteľné vety a dokonca dokáže napísať aj dialógy.

Charles Callaway a James Lester vyvinuli program pôvodne pre deti, ktoré majú problémy s písaním a čítaním. Ukázalo sa, že ak sa Autor "nakŕmi" príslušnými dátami, dokáže napísať aj iné druhy textov, napríklad novinové správy. Zadávanie kľúčových slov je však ešte dosť komplikované, preto je lepšie potrápiť si vlastné mozgové závity.

Callaway vidí budúcnosť programu v spojení so softvérom, ktorý sám dokáže vyfiltrovať z textu najdôležitejšie informácie. Takéto programy, nazývané automatizované sumarizátory, už existujú v náčrtoch. Mohli by vyhodnocovať správy tlačových agentúr a vyberať z nich podstatné fakty. Tieto dáta by Autorovi poslúžili na zostavenie textu. Zatiaľ je to však hudba ďalekej budúcnosti.