Štart raketoplánov možno oneskorí ďalší problém

BRATISLAVA 12. júna (SITA) - Vyšetrovatelia havárie amerického raketoplánu Columbia objavili nový problém, ktorý sa týka upevnenia vonkajších raketových motorov a ktorý by mohol oneskoriť obnovenie letov zostávajúcich troch raketoplánov. Ako vo štvrtok uv

12. jún 2003 o 23:33 NULL

iedol vedúci vyšetrovacej komisie Harold Gehman, novozistená chyba nebola príčinou havárie Columbie 1. februára.

Komisia sa však obáva, že by sa po štarte mohli zlomiť kusy 18-kilogramových a 60 centimetrov dlhých fixovacích skrutiek a naraziť do citlivého povrchu raketoplánu. Dva vonkajšie raketové motory sú týmito skrutkami pripevnené k vonkajšej palivovej nádrži a asi po 45 kilometroch letu od štartu sa od nej oddelia. Simultánne oddelenie 45 metrov dlhých motorov zabezpečujú malé nálože na skrutkách. Podľa Gehmana je problém v tzv. "zachytávači skrutiek", teda kovovom kontajneri, ktorý je umiestnený na vonkajšej palivovej nádrži pod raketoplánom. Jeho úlohou je zachytiť kusy fixovacích skrutiek po odpadnutí vonkajších motorov. Tieto kontajneri nie sú také robustné, ako by sme chceli, povedal Gehman.

Podľa ďalšieho člena komisie Johna Barryho by objavená chyba mohla oneskoriť ďalšie lety raketoplánov. Vyšetrovatelia sa však zhodujú v tom, že fixovacia skrutka s najväčšou pravdepodobnosťou neprispela ku katastrofe Columbie. Napriek tomu úlomky týchto skrutiek by podľa nich mohli v budúcnosti spôsobiť rovnako nebezpečné poškodenie ohňovzdorného povrchu raketoplánu, aké spôsobilo haváriu Columbie.

Komisia naďalej pracuje hypotézou, podľa ktorej ľavé krídlo Columbie krátko po štarte 26. januára poškodil kus utrhnutej izolácie z vonkajšej palivovej nádrže.