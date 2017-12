Project Nomads – lietajúce ostrovy v akcii

Vytvoriť dokonalý mix medzi akčnou a strategickou hrou sa pokúšalo už niekoľko herných autorských dielní. Projekty ako Giants alebo Sacrifice síce ako hry uspeli, ale napriek všemožnej snahe zapojiť do nich významne strategický prvok zostali skôr akčne la

11. jún 2003 o 22:30 MICHAL GARDIAN

dené. Inak, žiaľ, nedopadol ani už nie úplne najnovší titul Project Nomads, ktorý sa konečne distribuuje aj u nás. Taktiež sa snaží „tváriť“ ako aspoň spolovice strategická hra, ale pre linearitu a slabé možnosti výberu postupu je opäť iba zaujímavou a netypickou akčnou hrou.

Viac ako strategické možnosti ju odlišuje od konkurencie najmä neokukaný herný svet. S jedným z troch možných hlavných hrdinov - Nomádov - sa totiž dostanete na „ex-planétu“, ktorá sa po veľkej katastrofe rozpadla na malé ostrovy vznášajúce sa voľne v priestore. Tie vytvárajú spolu s až umeleckou architektúrou či farebnosťou a archaicky dizajnovanou modernou technikou veľmi pútavé prostredie.

V ňom je vašou úlohou odvrátiť zlo hroziace zvyškom sveta Nomádov a získať starobylé mocné artefakty. Proti armádam zla by však osamotený hrdina nič nezmohol, a tak prichádza strategický prvok hry. Pod svoju kontrolu dostanete ostrov, ktorý môžete ovládať a stavať na ňom rôzne budovy. V boji to potom vyzerá tak, že buď beháte po ostrove a opravujete svoje stavby a bojuje za vás automatika, alebo sa sami zhostíte statických obrany. Medzi bitkami môžete svoj ostrov a stavby rôzne zlepšovať. Hoci všetko podporuje aj jednoduché ovládanie, časom sa dostavia stavy frustrácie. Aj keď sa prostredie stále mení, v podstate robíte stále to isté, navyše umelá inteligencia nepriateľov nijako neexceluje. Často bude teda záležať viac na vašich rýchlych reakciách ako na strategickom uvažovaní.

Našťastie, zachraňuje to podarená vizuálna stránka hry. Ani originalitu nemôžeme Project Nomads nijako uprieť, a tak ju môžeme odporučiť minimálne ako spestrenie herného trhu.

www.project-nomads.com

Viac o počítačových hrách nájdete na www.hry.sme.sk