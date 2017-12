E-mail milenke, kópiu manželke?

„Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som sa s vami podelila o unikátny príbeh mladého japonského alpinistu, ktorý sa s notebookom vybral až na vrchol Mount Everestu… a tak dokázal, že spomínaný notebook je plne ...

11. jún 2003 o 22:30 Tomáš Bella

„Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som sa s vami podelila o unikátny príbeh mladého japonského alpinistu, ktorý sa s notebookom vybral až na vrchol Mount Everestu… a tak dokázal, že spomínaný notebook je plne funkčný aj vo výške vyše 8800 metrov.“ Bola by to tlačová správa ako stovky iných, keby k nám do redakcie o pol hodinu nedorazila ešte raz, tentoraz aj s pripísaným komentárom inej zamestnankyne firmy vyrábajúcej notebook: „Zdá sa mi to ako zlý sen, lebo moja štandardná (ako tam píšu) T22-ka v robote stále blbne a viac ma jeduje, ako teší.“ Čo by mohlo novinára viac potešiť ako dôverná informácia o produkte priamo od jeho výrobcu?

Snáď len keď mu iná slovenská firma spolu s odpoveďou na jeho otázku omylom prepošle aj internú korešpondenciu, pri ktorej sa odpoveď tvorila, ako sa to stalo kolegovi Tomášovi Ulejovi zo serveru Disk.sk. „Už ma dosť urguje s týmito otázkami, vybav to, nech už je ticho,“ žiadal nadriadený zodpovedného pracovníka. Ním vypracovanú odpoveď vzápätí upravil a znova odoslal s nádejou, že „po tomto nám už dá (novinár) svätý pokoj“. Táto pútavá korešpondencia bola na záver doplnená ubezpečením, že firmu teší záujem novinára o tému a že nemá váhať kedykoľvek ju opäť kontaktovať.

E-mail je nástroj stvorený na výrobu trapasov. Pokrytecky sa správame aj pri telefonovaní a písaní listov, ale zatiaľ si neuvedomujeme, že e-mail možno oveľa ľahšie odoslať na nesprávnu adresu a že vďaka jedinému tlačidlu Preposlať môže našu správu čítať oveľa viac ľudí, ako sme plánovali.

Doteraz neprekonaným trapasom na tomto poli je prípad Britky Claire Swirsovej z roku 2000. Začal sa pikantným vtipom o zamaskovanom mužovi, ktorý vtrhne do budovy spermobanky a prinúti zamestnankyňu - svoju manželku - vypiť ampulku so spermiami, aby ju presvedčil o neškodnosti orálneho sexu. PR manažérka Claire ho v jedno zimné popoludnie poslala zopár známym vrátane svojho partnera. S ním si vzápätí vymenila dva stručné e-maily popisujúce, aké morálne ponaučenie z vtipu vyvodí pri vlastnom sexuálnom živote. Polichotený priateľ nelenil a s e-mailom sa pochválil šiestim najlepším kamarátom - a tí ho preposlali ďalším a tí ďalším… Z Claire sa okamžite stala mediálna hviezda a o jej sexuálnych zvyklostiach si čítali milióny ľudí na celom svete. Najmenej desiatka z nich vzápätí prišla o prácu kvôli tomu, že e-mail preposlali ďalej, čo zamestnávatelia považovali za porušenie pracovnej disciplíny. A Claire dodnes dostáva na Vianoce od neznámych ľudí pohľadnice a žiadosti o stretnutie.

E-mailové trapasy sa nevyhýbajú ani najlepším rodinám. Zamestnanec britského ministerstva zahraničia napríklad minulý rok omylom poslal dôverné údaje o podrobnostiach plánovanej cesty princa z Walesu do Poľska obchodníkovi, ktorý mal podobnú e-mailovú adresu ako zamestnanec kráľovskej rodiny. Člen Bushovej administratívy zasa v októbri omylom rozoslal e-mail vulgárne urážajúci demokratov hlasujúcich proti útoku na Irak - demokratom. Na e-mail si určite dávajú dobrý pozor už aj v Microsofte, odkedy sa správy samotného Billa Gatesa popisujúce triky chystané proti konkurencii objavili ako dôkaz pred súdom.

Ak nemáte viac právnikov ako on, alebo priateľov, bez ktorých sa môžete obísť, otestujte vhodnosť odoslania každého e-mailu jednoduchou otázkou: prekážalo by mi, keby si správu prečítal aj môj šéf, najväčší konkurent, manžel a rodičia?