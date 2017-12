Chlapci nútia matky do jedla

Tehotné matky, ktoré čakajú synov, majú väčšiu chuť do jedla ako tie, ktorým sa narodia dcéry. Výskum stravovacích návykov 244 amerických žien z Bostonu ukázal, že embryo mužského pohlavia v porovnaní so ženským „donúti“ nastávajúcu matku zjesť v priemere

11. jún 2003 o 22:30

FOTO SME – PAVOL FUNTÁL

každý deň stravu bohatšiu o 10 percent kalórií. To je v súlade s dosiaľ nevysvetleným faktom, že pri narodení majú chlapci v priemere o 10 percent vyššiu hmotnosť ako dievčatá.

Ženy, ktoré čakajú chlapcov, majú denný príjem 9025 kilojoulov v porovnaní s 8259 kilojoulami u žien čakajúcich dievča. Prvá skupina žien zje o 8 percent viac bielkovín, o 9,2 percenta viac karbohydrátov, o 10,9 percenta viac živočíšnych tukov a o 14,9 percenta viac rastlinných tukov.

Ako napísal New Scientist, podľa Dimitrosa Trichopoulosa z Harvardskej univerzity tento výskum môže pridať ďalšie poznatky k mozaike pochopenia ciest, akými sa uberala evolúcia človeka. Trichopoulos viedol medzinárodný tím vedcov, skúmajúcich stravovacie návyky budúcich matiek.

U ľudí, tak ako u niektorých iných živočíchov, sú v priemere samčekovia väčší ako samičky. Veľkosť bola od dávnych čias dôležitým kritériom v boji o samičky, a väčší samčekovia víťazili v boji s menšími. Podľa Trichopoulosa sa toto súťaženie zrejme začína už v maternici. Súčasne to však neznamená, že by rozdiely v chuti do jedla mohli byť presným signálom o pohlaví novorodenca. Zistenia vedeckého tímu preto považuje jeho vedúci za biologicky veľmi dôležité, nie si je však istý, či budú mať v modernej spoločnosti aj praktické využitie. (ač)