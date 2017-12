Big Mutha Truckers - jazda tirákom naprieč Amerikou

10. jún 2003 o 12:14 Ján Kordoš

Nalejme si čašu poriadneho motorového oleju a budeme piť až do dna. Do úst si strčíme cígu, pustíme na plné pecky rockové rádio a budeme sa rútiť so svojou maličkou všetkými možnými cestami i necestami. Pôjdeme vo dne v noci, v daždi aj v snehu, necítime únavu, lejeme do seba whisky s Red Bullom a oči sa prestanú zatvárať. Keď našu maličkú vyprázdnia a dajú nám na ruku doláče, oddýchneme si obaja. Maličká dostane masáž od mechanika a ja od zlatíčka z baru. Po chvíľke oddychu sa znovu vyberieme na nekonečnú púť naprieč celou Amerikou...

Neviem, ako sa cítia šoféri kamiónov počas svojich dlhých ciest a moje úvodné slová boli skôr úsmevné, ale musíte uznať, že je to zamestanie zaujímavé len pre určitý okruh ľudí. Mňa už ako dieťa fascinovali "tiráky" a bol som ohromený tým, že niekto v tom autiačisku je, pije a spí (to som bol malý a nevedel som, že sa žerú hamburgery, chlasce Jim Beam a spí so ženskou spoločníčkou :). To isté sa dá povedať aj o dnešnej hre – Big Mutha Truckers (BMT). Musíte mať v srdiečku aspoň trošku lásky pre kamióny, lebo potom sa budete čudovať, prečo to ide len stodvadsať a čo je tá veľká vlečka za autom.

Ak ste už natešený na výborné simulátorské orgie, v ktorých by ste ovládali kamión s reálnou fyzikou, tak vás sklamem, lebo BMT je akčná hra ako delo a keby bola na obrazovke miesto asfaltu voda a tiráky by nahradili obrovské lodné tankery, tak by ste možno nenašli žiaden rozdiel. Treba priznať, je to trošku chybička, že mašiny sa pod vašimi rukami stávajú vrtké a obratné ako obyčajné auto. No čo už, aspoň bude hra prístupná širokému spektru hráčov a vychutná si ju väčšie množstvo ľudí.

Stačí malé zamyslenie nad existenciou kamiónov a musí vám byť jasná aj ich úloha v tejto hre. Prevážať potraviny, prevážať materiál, prevážať pohonné hmoty, prevážať rôzne druhy zmrzlín pre deti a pod. Naložíte do prívesu nejakú surovinu, ktorú ste za svoje peniaze kúpili a rozhodnete sa ju výhodne predať v nejakom inom meste. Jednoduché ako facka. Lenže čo ak sa o to snaží aj niekto iný a vyfúkne vám kšeft alebo v meste, do ktorého ste sa vybrali daný tovar predať, je po ňom oveľa menší dopyt? Preto ho aj predáte veľmi lacno a prerobíte. Myslím si, že základný herný princíp máme dostatočne načrtnutý, takže sa mu môžeme pozrieť na zúbky trošku podrobnejšie.

Predstavte si, táto hra má aj príbeh, ktorý je načrtnutý výborným a hlavne vtipným introm. Už z názvu hry vyplýva, že sa stanete členom rodiny, ktorej hlavou je veľká tlstá matka s brokovnicou v ruke, majúca pod palcom prepravnú spoločnosť. Veľká Mama usúdila, že jej čas sa o chvíľu naplní a preto je potrebné určiť jej nástupcu. Na výber máte zo štyroch postáv: tlstý flegmoš Earl, sexi kočka Bobbie-Sue, tupý Cletus s úsmevom Bondru a čierny anjel Rawkus. Každý á z týchto členov rodiny má vlatný kamión a vlastnosti, ale je jedno koho si vyberiete, lebo som nenašiel žiadny rozdiel. Takže všetko záleží len na vašich sympatiách. Trucky majú americký tvar, teda Liazky môžete hľadať maximálne na slovenských cestách. Keď si vyberiete svoje virtuálne ego začína samotná hra. Beháte z mesta do mesta (je ich tu dokopy 6), nakupujete komodity troch druhov – sú rozdelené podľa prívesov, do ktorých ich môžete dať. V klasickom prívese nosíte rudu, pivo, zlato, bágre atď. K dispozícií máte aj príves na kvapalný tovar (ropa, olej..) a mraziaci box (prasačie hlavy). Financie vám budú ubúdať po odkúpení tovaru, pri dotaknovaní paliva alebo pri oprave vašeho vehicklu. Ak vycucnete z vašej mašinky aj poslednú kvapku nafty, vraciate sa do mesta, z ktorého ste vyštartovali za obchodom. To isté platí aj pri totálnom rozmlátení vozidla.

Aby to nebolo také jednoduché, tak vás na trati obťažujú rôzne živly. Zo začiatku to budú agresívny motorkári, ktorí ak vám odpoja príves máte po tovare, takže prídete o investované peniaze. Neskôr vás začnú prenasledovať fízly – ich sa zbavíte len dôkladnou annihiláciou. Na záver som si nechal vašich konkurentov. Môžete s nimi uzatvárať stávky, kto dorazí skôr do cieľa. Postupne sa suma v stávke zvyšuje, takže to je značne adrenalínové. Našťastie sa dajú stávky ignorovať, takže sa nemusíte nikam ponáhľať a môžete si vychutnávať samotnú jazdu. Vaša mama vám dala 60 dní na to, aby ste ukázali, čo vo vás je a musíte zarobiť čo najviac bubáčikov z vašej divnej rodinky.

Dôležité v hre je mesto. Môžete v ňom nakupovať a predávať tovar, opravovať sa, vylepšovať svoj truck (stojí to ale pekné prachy) alebo nechať si nastriekať na kamión vaše logo (môžete si aj vlastné načmárať). V meste sa nachádza aj bar, v ktorom vám barman príp. sexi barmanka poradí, čo sa oplatí kam doviesť a bankár, ktorý vám požičia na drastický úrok peniaze. Ak máte závodenia dosť, tak si môžete zahrať klasické automaty, ale nedá sa na tom zarobiť majetok, takže musíte rozvážať poctivo tovar J.

To by sme mali v skratke príbeh celej hry. Okrem tejto príbehovej časti obsahuje gameska ešte aj samostatné misie, ktoré dostávate raz za čas aj v bare, ale môžete sa k nim dostať z menu. Náplň misií je jednoduchá. Každá misia je časovo obmedzená a máte v nej niekam doručiť tovar alebo niečo stihnúť v časovom limite. Ako príklad uvediem nabúranie 15 aút alebo nákup 8 darčekov pre mamu, či zničenie novinových búdok, v ktorých sú noviny, kde je uverejnený nepekný článok. Ako vidíte, náplň misií je vcelku vtipná, ale realizácia na jedno kopyto.

Myslím, že dosť som už písal o popise hry, môžeme sa pomaly presunúť k samotnému rozsudku.

Grafika: 5 / 10

Aj keď samotná hra nevyzerá vôbec zle, jej výzor je dokonale priemerný, takže vás nemá ani čím zaujať. Môžete si navoliť rozlíšenie hry od 640 x 480 až do čísiel, na ktoré potrebujete fakt VEĽKÝ monitor. Nastaviť si môžete aj grafické detaily, ale nevytiahnete z toho moc veľkú nádheru. Stačí ak hodíte očkom po okolo rozhádzaných screenoch a hneď budete vedieť na čom ste. Trošku ma nahnevali bugy pri prepínaní pohľadov. Jediný funkčný pohľad je spoza kamiónu, lebo ak si dáte pohľad z kabíny, tak po chvíľke (niekedy minútka, niekedy pár sekúnd) stmavne obrazovka a vidíte jednu veľkú čiernu tmu, čo nie je žiadna výhra. Možno to celé napraví nejaký patch, ale ja som ho k dispozícií ešte nemal. Aby som nezabudol, v hre sa vyskytuje viac bugov, občas to zamrzne, radšej neskúšajte multitasking, lebo zošediviete atď. No, chybička se vloudila... Jednotlivé automobily sú detailné tak akurát, len škoda, že ich je v hre iba 10 druhov. Takto to vyzerá, že na svete existuje už len jeden výrobca automobilov. Čo sa týka animovaných sekvencií, musím tvorcov hry pochváliť za nádherné a vtipné intro, v ktorom sa vám predstaví celá rodinka. Animácie vás sprevádzajú aj počas hry, ale tie sa začnú opakovať (nastupovanie a vystupovanie z trucku), takže ich budete po druhom zhliadnutí odklepávať. Čo dodať na záver? Snáď len – byť priemerný, je dosť blbé.

Interface: 5 / 10

Nie je mojim zvykom dávať schválne nízke hodnotenie, ak sa hra ovláda celkom fajn, ale teraz to musím urobiť. Ovládanie v hre je dokonale ergonomické – pohyb zaručujé klasické štvorkombo v podobe šípok + zopár ďalších kláves (preradenie na vyšší stupeň, cúvanie, klaksón a zmena pohľadov). Čo ma však donútilo k slzám? Kým som sa nezačal pohybovať v menu, tak mi ani na um nezišlo, že by Big Mutha Truckers mala byť pôvodne konzoloidná hra. Na myšku zabudnite a chopte sa radšej klávesnice. V menu sa budete pohybovať pomocou šípok, enteru (ako potvrdenie) a escape (ako zrušenie). To by sa ešte dalo zvládnuť, lenže je to neuveriteľne zdĺhavé. Predstavte si, že prídete do mesta, musí naskočiť menu, okej, potom sa idete opraviť (znamená to ísť do garáže) a natankovať plnú nádrž. Skočíte do baru pozrieť po nejakom dobrom kšefte, potom musíte ísť späť do garáže kúpiť iný príves, nakúpiť samotný tovar... medzitým zabudnete kam to máte vlastne ísť, takže znovu skočíte do baru a zistíte, že pri nahrávaní strávite skoro toľko času ako pri samotnom cestovaní. To nie je dobré, to nie je dobré.

Hrateľnosť: 6 / 10

Skromne som si povedal, že tomu musím dať za hrateľnosť 3 hviezdy, inak nebudem týždeň jesť. Keďže začínam byť hladný, tak som neodolal (ale vydržal som dlhšie ako Ali G vo svojom filme ;). Nemusíte mať strach, hodnotenie som nehodil len tak zbrucha. Mňa osobne kamióny celkom bavia a preto ma jazdenie bavilo v prvý deň... len v prvý deň. Potom som sa k tomu nevedel nijak dokopať, lebo je to značne jednoduchá hra a stále vlastne robíte to isté dokola. Stačí však malá úprava hrania a celkom som sa bavil celý týždeň. Hru som zapol tak maximálne na hodinku a potom sa to dalo hrať. Ja viem, že to nie je moc veľká výhra, ale táto hra má v sebe niečo, čo vás donúti si ju znovu zapnúť aspoň na pol hodinku a trošku si zajazdiť. Túto vlastnosť treba jednoznačne zohľadniť, lebo takýto magnet nemá v sebe každá hra.

Multiplayer

Hra neobsahuje multiplayer, aj keď by to nebol zlý nápad zakomponovať niečo podobného do hry. Lenže prvotná platforma bola konzola PS2, takže smola, nič sa nekoná.

Zvukové efekty: 6 / 10

Na tomto sa nedá nič pokaziť a ani sa nič také nestalo. Zvuk motoru vašeho tátoša znie celkom vieryhodne, ale nepoviem vám to na 100 percent, lebo som americký ťahač ešte na vlastné uši nepočul - hlavne ak ide 120. Ostatné autá trúbia, vaše gumy pískajú a znie to celkom kvalitne. Hlasy postáv znejú tiež dobre, hlavne ženského pohlavia. Skoro tak sladko ako tie tety z reklám po polnoci.

Hudba: 8 / 10

Hudba je jednoznačne geniálna. Možno ma pri hre držala práve ona, to však nič nemení na tom, že je dobrá a kvalitná. Už samotné intro vám napovie, akú hudbu môžete očakávať. Ani za nič si nespomeniem, kto naspieval titulnú skladbu Born to Be Wild, ale kto ju pozná, vie, že sa do hry dokonale hodí. Ďalšou príjemnou správou je rádio. Ak nemáte radi rockovú hudbu a vašim ušiam znie lahodne iný hudobný štýl, tak stačí, ak si naladíte inú rozhlasovú stanicu. Ja som ostal verný rádio K-Rok, aj keď sa melódie začali postupne opakovať, stále sa mi zdali zaujímavé. Škoda, že hra neobsahuje niečo ako vlastné melódie cez vnorený mp3 prehrávač. To by bola potom iná pecka... ale nie je. Aj tak som však spokojný s hudbou, ktorá vie dať hraniu výbornú atmosféru a doslova vás ženie vpred. Nedá sa to opísať slovami, ale ten, kto má vodičák a pustil si do auta tú jeho správnu muzičku určite vie, o čom tu hovorím.

Inteligencia & obtiažnosť: 4 / 10

Inteligencia ostatných vozidiel sa snaží byť vysoká, ale po chvíľke hrania vás prejde optimizmus z tohto tvrdenia a zistíte krutú realitu. Je síce pravda, že ak idete trošku rýchlejšie a prejdete do protismeru, tak po vás autá trúbia, blikajú na vás a uhýbajú sa vám... lenže na uhýbanie existuje primitívny algoritmus. Ak idú v úplne v krajnom prúde, uhnú sa smerom do vozovky, ak idú v pravom prúde, uhnú sa do ľavého. Jednoduché a na prvý pohľad aj účinné, no nastane okamih, kedy do vás auto nabúra, lebo algoritmus zahlásil, že idete v jeho pruhu a preto sa uhne, lenže on to do vás priamo napáli. Naštvať to dokáže dokonale. Takže civilné vozidlá asi šoférujú ženy (viem, že túto vetu som napísať nemal, už sa teším na tie výkriky feministického spolku ;). Viac inteligencie pobrali motorkári a fízly. Naháňajú vás, snažia sa zablokovať kamión, takže sa to vcelku dá. Nepáčilo sa mi, že policajti a motorkári si na vás zasadli. Ani raz za hru som si nevšimol zastavenie kamiónu protivníka alebo odpojenie jeho prívesu gangom. Vždy ho len naháňali a obiehali, no nič vážne mu neurobili. S tým suvisí aj obtiažnosť hry – je to ťažké, ak vám robia všetci zle a súpera si ani nevšímajú. Navyše protivník šoféruje truck geniálne – príves mu nelieta po ceste tak ako vám a nemá problémy so žiadnou zákrutou. Navyše je tých zopár ciest trošku málo. Ak by ich bol dvojnásobok, uvažoval by som o tom, že to spĺňa moje minimálne kritéria. Ale TOTO je nehorázne málo.

Záverečný verdikt: 5 / 10

Myslím si, že som zvolil najsprávnejšie hodnotenie, aké som mohol dať. Akčná hra pre pobavenie s kamiónmi. Škoda pár chybičiek, bola by to výborná odreagovačka, takto je len dobrá hra. Ak ju nájdete v nejakom lacnom budgetovom balení alebo ako prílohu nejakého časopisu, tak to v pohode berte. Za tých pár stoviek táto hra stojí, ale ak sa cena prehupne cez 500 Sk, veľmi by som o jej kúpe uvažoval.

Poznámka: Screenshoty pochádzajú z konzolovej verzie hry.