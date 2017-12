Mobily – tender či „súťaž krásy“?

24. aug 2001 o 7:07

BRATISLAVA - Návrh na vypísanie výberového konania na poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb v pásmach GSM a UMTS budú v pondelok znova posudzovať ekonomickí ministri. Povedal to generálny riaditeľ sekcie pôšt a telekomunikácií ministerstva dopravy Viliam Podhorský.

Ministri by sa mali zaoberať najmä odporučením spôsobu výberu nového nadobúdateľa licencie. Začiatkom júla navrhli predať licencie formou aukcie. Podľa vicepremiéra pre ekonomiku Ivana Mikloša totiž možno aukciou pri stanovení požiadaviek na kvalitu a rýchlosť služieb vybrať ponuky s najvýhodnejšou cenou.

Ministerstvo dopravy, naopak, uprednostňuje predaj tzv. súťažou krásy. V tej je stanovená optimálna cena a spomedzi záujemcov, ktorí ju akceptujú, je uprednostnená najlepšia ponuka na základe vyhodnotenia vopred stanovených kritérií. Kritériom môže byť napríklad kvalita alebo rýchlosť služieb.

Po odporúčaní ekonomickými ministrami by sa vláda mala návrhom zaoberať v septembri. Telekomunikačný úrad by mal tender na predaj licencií vyhlásiť v poslednom kvartáli tohto roka. Podľa Podhorského by časť získaných peňazí mala dostať armáda, ktorá by ich mala okrem iného použiť aj na nákup novej techniky potrebnej na komunikáciu v nových frekvenčných pásmach. Operátori, ktorí získajú predávané licencie, budú totiž používať niektoré pásma uvoľnené práve armádou.

Podľa štátneho tajomníka rezortu dopravy Dušana Faktora by operátor mohol dostať licenciu v prvom štvrťroku budúceho roka. Tretí operátor bude môcť začať prevádzku v druhej polovici roku 2002 po tom, ako sa skončí exkluzivita na poskytovanie mobilných telefónnych služieb súčasnými operátormi v pásme GSM 1800.

Opciu na odkúpenie licencie UMTS majú aj Globtel a EuroTel. Jej cena bude známa po vyhlásení tendra v tomto roku. Slovenská vláda chce podľa Faktora získať za každú z troch ponúkaných licencií UMTS sumu v rozmedzí od jednej až dvoch miliárd korún. Potenciálny záujem o licenciu predávanú prostredníctvom tendra doteraz prejavila iba materská firma Českého Mobilu, prevádzkovateľa siete Oskar, spoločnosť Telesystem International Wireless. (sita)