Americká softvérová firma PeopleSoft ostro odmietla ponuku od konkurenta Oracle

8. jún 2003 o 13:24 © TASR 2003

Hamburg 8. júna (TASR) - Americká softvérová firma PeopleSoft ostro odmietla ponuku na prevzatie od svojho najväčšieho konkurenta Oracle. "Ponuka je cirkusovým číslom, aby sa uškodilo PeopleSoft a zabránilo plánovanému prevzatiu J.D. Edwards," uviedol šéf PeopleSoft Craig Conway. Jeho spoločnosť proti tomu podnikne aj právne kroky.

PeopleSoft zverejnil prevzatie J.D. Edwards za 1,7 miliardy USD iba niekoľko dní pred návrhom Oracle. Oracle predložil za PeopleSoft ponuku v celkovej hodnote 5,1 miliardy USD.

"Neexistuje žiadna kombinácia podmienok, za ktorých by bol PeopleSoft predaný Oracle," zdôraznil C. Conway. Ponuka Oracle je zlý, neseriózny a priehľadný útok s jediným cieľom, zničiť nás," domnieva sa C. Conway.

Oracle je po SAP, druhým najväčším softvérovým koncernom na svete používaný vo firmách. PeopleSoft spája so svojim softvérom zákazníkov, dodávateľov a spolupracovníkov v obchodnom procese a J.D. Edwards je aktívny predovšetkým v priemyselnej oblasti.

(1 USD = 35,727 SKK)