Amatérska neslušná pieseň dvojice Francúzov sa stala vďaka internetu hitom

8. aug 2001 o 18:27 TASR

Paríž 8. augusta (TASR) - Francúzske amatérske duo pre zábavu priateľov zverejnilo svoju neslušnú pesničku na internete, ktorá sa stala kultovou záležitosťou pre užívateľov celosvetovej siete, a vzápätí už podpísali zmluvu s nahrávacou spoločnosťou EMI France.

EMI podpísala s virtuálnou kapelou The Mules zmluvu po tom, čo si ich pieseň My Willy Is Sticky získala fanúšikov až v Kanade, či Indii. "Pieseň si už vypočulo vyše 200.000 ľudí. Využívame výhody formátu MP3 a internetu. Ak sa pieseň stane hitom, vydáme album," povedal hovorca EMI.

Autori svoj výtvor označili ako "ódu na úžasného dedinského idiota". Pieseň už koncom júna vydali ako singel a doteraz z neho predali okolo 50.000 kópií.

Hovorca EMI pripustil, že zverejnenie piesne na internete znižuje predajnosť singlu. "Ale nemôžete mať všetko," konštatoval.

Inak sú najnovšie hviezdy hudobného neba - na rozdiel od víťazov ostatnej francúzskej televíznej reality show Loft Story, ktorí sa už objavili v každom médiu - veľmi skromní a rozhodli sa zostať v ústraní.

V ich kontrakte je zakotvené, že dvojica tridsiatnikov - muž a žena - vystupujúca pod prezývkou Moustache a Steph, zostane v anonymite. "Nehanbím sa za pieseň, ale nie som kvôli nej ochotná riskovať kariéru," priznala sa Steph pre francúzsky denník Libération.