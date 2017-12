V Budmericiach pripravujú pedagógov na výučbu internetom

Budmerice 8. augusta (TASR) - Príprava 120 učiteľov základných a stredných škôl na výučbu internetom a inými novými technológiami je cieľom letnej školy ...

8. aug 2001 o 16:23 TASR

Budmerice 8. augusta (TASR) - Príprava 120 učiteľov základných a stredných škôl na výučbu internetom a inými novými technológiami je cieľom letnej školy Infovek v Budmericiach v Pezinskom okrese.

V miestnom školiacom stredisku metodického centra Ministerstva školstva SR je teraz 30 učiteľov-neinformatikov z Bardejova, Rožňavy, Tatranskej Lomnice, Skýcova, Novák a iných miest, ktorí absolvujú základnú prípravu na používanie moderných informačných a telekomunikačných technológií. "Tie potom aplikujú v školách do vyučovacích predmetov," uviedla dnes na tlačovej besede riaditeľka letnej školy Beáta Brestenská. O túto formu vzdelávania je veľký záujem, pretože sa prihlásilo 600 učiteľov. Z nich mohli uspokojiť len 120, ktorých v štyroch intenzívnych týždňových kurzoch zdarma pripravujú v Budmericiach. Je to aj zásluhou generálneho sponzora Slovenských telekomunikácií. V minulom roku túto letnú školu absolvovalo prvých 120 učiteľov.

Infovek je nadstranícky celonárodný a občiansky projekt založený v roku 1999, ktorý podporuje Ministerstvo školstva SR. V súčasnosti má zmluvy so 600 školami a prihlášky ďalších tisíc kolektívnych členov. Z nich zostaví verejný poradovník, podľa ktorého ich aj technicky vybaví. Projekt Infovek podporuje aj štát a v tohtoročnom rozpočte Národná rada SR naň odsúhlasila 210 miliónov Sk. Podľa Brestenskej je to v porovnaní s okolitými krajinami veľmi malá podpora vzdelávania, najmä v súvislosti s našou snahou o vstup do Európskej únie.