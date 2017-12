Oponenti Microsoftu sa snažia zastaviť predaj Windows XP

7. aug 2001 o 11:12 TASR

Seattle 7. augusta (TASR) - Oponenti Microsoft Corp. zintenzívnili tlak, aby spoločnosť viac otvorila operačný systém Windows XP pre konkurenčné softvérové aplikácie.

Patrí medzi nich newyorský senátor Charles Schumer a newyorský generálny prokurátor Elliot Spitzer, ktorý hľadá možnosť súdnou cestou zablokovať predaj Windows XP, plánovaný od 25. októbra. V New Yorku navyše sídli internetový a mediálny gigant AOL Time Warner Inc, ktorý bojuje s Microsoftom kvôli prístupu na internet a aplikácii ohlasovania došlej pošty. Na strane odporcov stojí aj Eastman Kodak Co., ktorý sa sťažuje, že Windows XP uprednostňuje digitálne obrazové aplikácie z dielne Microsoftu.

Niektorí oponenti sú presvedčení, že Windows XP je potrebné zastaviť, keďže integráciou nových aplikácií, ako ohlasovanie došlej pošty a prehrávač digitálnych médií, Microsoft pokračuje v rovnakej taktike, ktorá vyvolala posledný rozsiahly súdny proces.

Podľa názoru analytikov však úsilie o odklad predaja Windows XP nemá šance na úspech. V prvom rade existujú právne ustanovenia, ktoré takéto opatrenia zakazujú a v druhom ide o politické dôvody, keďže doteraz sa vždy našiel mocný spojenec Microsoftu.

Ako upozorňuje analytik a bývalý právnik Brendan Barnicle, postup proti Windows XP vyžaduje dôkaz, že operačný systém spôsobuje konkurencii nenapraviteľné škody. Súd navyše bude musieť zvážiť dosah zastavenia Windows XP na Microsoft a verejnosť. Vzhľadom na zhoršujúcu situáciu v technologickom sektore sa totiž najväčšie spoločnosti, ako Intel Corp. či Compaq Computer Corp., spoliehajú práve na nový operačný systém ako na pomoc pri oživení stagnujúceho predaja. Tieto giganty sú pripravené napnúť "politické svaly", ktoré dokážu kompenzovať tlak politikov z druhého tábora. B. Barnicle upozorňuje, že v Kongrese sedia rôzni ľudia s rôznymi záujmami a sila prívržencov Windows XP v súčasnosti podstatne presahuje oponentov.

