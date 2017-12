Webová stránka TA3 je už prístupná na internete

6. aug 2001 o 10:09 TASR

Bratislava 6. augusta (TASR) - Prvá spravodajská televízia na Slovensku TA3 začne vysielať v septembri tohto roku, od dnešného dňa je však širokej verejnosti prístupná jej webová stránka - www.ta3.com, ktorá predstavuje spoločnosť, programovú štruktúru, technológiu a fotogalériu.

Pred oficiálnym štartom si tak diváci môžu pozrieť nielen tváre moderátorov, ale aj časť skúšobného vysielania, prečítať si informácie zo zákulisia, rozhovory a články o TA3. Stránka je koncipovaná tak, aby vyhovovala aj užívateľom so slabším pripojením k internetu. Špecifikom webovej adresy je jej prípona com. Vzhľadom na to, že doménu sk, vlastní Astronomický Inštitút, sa manažment televízie rozhodol pre medzinárodne akceptovateľnejší variant com.

Podľa generálneho riaditeľa TA3 Martina Lengyela, promo stránka prerastie do spravodajského portálu už od prvého vysielacieho dňa. Obsahom portálu bude kvalitné spravodajstvo z domova a zo zahraničia, audio a video materiály a neskôr aj samotné on-line vysielanie.

TA3 začne poskytovať najaktuálnejšie spravodajské informácie z domova a zo zahraničia, vo všetkých káblových rozvodoch Slovenskej republiky v druhej polovici septembra.