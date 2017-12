Na internete sa objavil nový typ vírusu Code Red

Washington/Londýn 6. júla (TASR) - Americkí a britskí experti na počítačovú bezpečnosť dnes varovali pred šírením nového nebezpečnejšieho typu vírusu ...

6. aug 2001 o 3:31 TASR

Washington/Londýn 6. júla (TASR) - Americkí a britskí experti na počítačovú bezpečnosť dnes varovali pred šírením nového nebezpečnejšieho typu vírusu Code Red, ktorý napadol počítače minulý týždeň.

Nový vírus - Code Red II - napáda rovnako ako jeho prvá verzia počítače pripojené na internet. Rozdiel je však v tom, že namiesto toho, aby len ničil webové stránky a pokúšal sa šíriť, si v napadnutých počítačoch necháva otvorené "zadné dvierka".

"Takto počítače zostávajú prístupné pre hocikoho, kto sa chce do nich dostať. Každý, kto objaví takýto stroj, si s ním môže robiť, čo sa mu zachce," vyhlásil Russ Cooper z TruSecure Corp., firmy zaoberajúcej sa počítačovou bezpečnosťou.

Code Red II sa začal šíriť cez internet už v sobotu ráno. "Nezasiahne počítače, ktoré už boli zabezpečené proti Code Red," dodal Cooper.

Administrátori webových stránok s operačným systémom Microsoft Windows NT a 2000 spolu so softvérom Internet Information Services, by si mali stiahnuť ochranu z oficiálnej webovej stránky spoločnosti. Domáci užívatelia programov Windows 95, 98 a ME by nemali byť zasiahnutí.