Original War: Už zasa jedna obyčajná real-time stratégia?

Názory serióznych vedcov na cestovanie v čase sú rôzne. Jedni by skákali do červých dier, iní cestovali niekoľkými násobkami rýchlosti svetla a ďalší svetácky filozofujú nad tým, že paralelne z našou časovou dimenziou existuje obrovské množstvo ďalších al

ternatívnych časových dimenzií, ktoré môžeme navštíviť. S otázkou ako a či vôbec niekedy ovládneme štvrtý rozmer si autori z českého Altar Interactive evidentne nelámali hlavu, pretože príbeh hry Original War sa práve cestou v čase začína. Počas prvej svetovej vojny totiž Američania našli v sibírskych pustinách tajomný artefakt, z ktorého sa vykľul stroj času. Zásoby jeho energie stihli minúť na experimenty, a tak stál dlhý čas ľadom. Až po konci studenej vojny sa podarilo vedcom (zasa americkým) na Sibíri nájsť aj kryštály podivnej látky - Siberitu, ktorá umožňuje výrobu obrovskej energie bez negatívnych vplyvov na prostredie. Zároveň slúži aj ako pohon pre stroj času, ktorý tak môže byť konečne použitý. Neboli by to tí skvelí Američania, keby ich nenapadlo, že sa prepravia dva milióny rokov do minulosti, zásoby Siberitu vykopú a premiestnia na Aljašku, aby si tak pre budúcnosť zaistili uchovanie ekonomického prvenstva a samozrejme aj svetového mieru. Rusi však tiež nezaháľali a aj im sa podarilo nájsť stroj času, minúť palivo a potom zistiť, že na Aljaške (vďaka predošlému zásahu Američanov) sa nachádza takmer nekonečný zdroj čistej energie, ktorý tam bol pred dlhým časom premiestnený zo Sibíru. Pomsta za tento odporný čin imperialistov neminie, a tak sa do minulosti vypravuje aj druhá armáda.

No, zasa ten najklasickejší námet na RTS. Boj Američanov proti Rusom. Príbeh je síce pútavý, ale nebolo už takýchto hier dosť? Hneď prvej misií vás však hra presvedčí o opaku. Keďže začínate len s hlavným hrdinom, ktorý vám nesmie nikdy umrieť a do minulosti sa prepravil len obmedzený počet ľudí, bude záležať na každom jednom živote. To nie je pre konkurenciu práve typické. Navyše vaši ľudia môžu neustále meniť svoje povolanie na vojaka, mechanika, vedca alebo staviteľa. Tým zabezpečujú všetky potrebné činnosti bežné v RTS a okrem toho sa praxou postupne zlepšujú na spôsob RPG hier. Skúsený vojak potom bez problémov odolá početnej prevahe nepriateľa a zbehlý vedec vyvinie novú technológiu oveľa rýchlejšie. Aj ďalšie neokukané prvky ako napríklad výber z viacerých zdrojov energie, získavanie materiálu z bední z budúcnosti, diaľkovo ovládané vozidlá (tie bežné potrebujú vodiča) alebo zostavovanie vozidiel podľa potreby z viacerých druhov podvozkov, nadstavieb a pohonu dávajú hre pútavú pestrosť a originalitu. Škoda len, že sa zo začiatku sa príbeh a tým aj misie dosť vlečú a nič nového sa dlho nedeje.

Hoci autori zvolili len 2D zobrazenie bojiska, grafika spĺňa všetky svetové požiadavky. Zvukom niet čo vyčítať, ale po pár prvých vetách vás zarazí český dabing, o ktorý sa síce postarali profesionálny herci, ale znudené hlásenie vojaka „Zvládnul sem to!“ vám asi bude trochu smiešne. Dialógy a komentáre príbehu sú však nadabované výborne.

Titul Original War teda splnil všeobecné očakávania a priniesol do žánru RTS slušnú dávku inovácie. Je jasným signálom pre ostatných herných vývojárov, že aj bez neustáleho opakovania starých nápadov môžu hráčom ponúknuť dobrú zábavu.