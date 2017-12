Nemecký Telekom má údajne záujem o Telecom Italia

Nemecký Telekom sa chce zas nanovo orientovať na Taliansko. Podľa správy v nemeckých Financial Times

4. aug 2001 o 10:41 c´t

má tento gigant záujem podieľať sa na Telecom Italia. To by sa mohlo stať zvýšením kapitálu u Talianov. A tak sa možno začnú nanovo naťahovačky o Telecom Italia: Cez víkend Pirelli oznámil, že kontrolu nad Telecom Italia prevezme nepriamo výrobca pneumatík v spolku s firmou Benetton. Nemecký Telecom to zatiaľ nechce komentovať, avšak podnikol už viacero krokov na vstup na talianský trh.