Talianske mníšky rádu Klarisiek hľadajú nové členky už aj cez internet

2. aug 2001 o 18:58 TASR

Gubbio 2. augusta (TASR) Sestry rádu kapucínskych klarisiek zo stredotalianskeho Gubbia hľadajú nové členky. Z tohto dôvodu už dlhší čas vyvesujú reklamné prospekty na strategických lokalitách mestečka.

"Ohlas bol však doteraz skôr skromný," komentovala situáciu sestra Maria Pace. Mníšky preto chcú ísť najnovšie na internet a upozorniť na seba pomocou tohto moderného komunikačného prostriedku.

"Budeme vytrvalé a dúfame v zosilnené posolstvo, ktoré ponúka internet," vyslovila sa k nápadu jedna z rehoľníčok. Dvanásť mexických mníšok dúfa, že sa im touto cestou podarí prinajmenšom primäť mladé pobožné ženy k návšteve stredovekého kláštora Buon Gesu di Nostra Signora di Guadalupe.

Ideálne kandidátky na vstup do rehole by mali byť staršie ako 17 rokov a mali by v sebe cítiť božskú inšpiráciu. Klarisky im ponúkajú úplné zasvätenie do kláštorného života a dostatočný čas na rozmyslenie pred definitívnym vstupom do kláštora.