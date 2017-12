Vyhľadávače, ktoré vás klamú

Ktoré vyhľadávače sú obvinené

2. aug 2001 o 0:00 Tomáš Bella

Čo tak zrolovať po dopísaní textu či prenosnú klávesnicu do vrecka? Majiteľom mobilných telefónov a vreckových počítačov to umožní firma ElectroTextile, ktorá v Londýne predstavila prvú klávesnicu vyrobenú z mäkkej vodovzdornej tkaniny. Vďaka použitému materiálu je prídavné zariadenie odolné proti nárazom a skladné, pritom však mimoriadne ľahké. Spoločnosť ElectroTextile v súčasnosti pracuje aj na projekte celého mobilného telefónu, ktorý by sa dal stláčať a neublížil by mu ani pád na zem. Textilná klávesnica sa začne predávať koncom roka.

FOTO – TASR/AP





AltaVista (vlastník CMGI)

MSN (Microsoft)

Netscape (AOL Time Warner)

Hotbot (Terra Lycos)

Lycos (Terra Lycos)

Directhit (Ask Jeeves)

LookSmart (Looksmart)

iWon

Ak napíšete do svojho obľúbeného vyhľadávača „kúpa auta“, ktorú motopredajňu vám ponúkne ako prvú? Zrejme nie tú najlepšiu, ale tú, ktorá mu zaplatila najviac.

Organizácia Commercial Alert podala pred dvoma týždňami na americkú Obchodnú komisiu sťažnosť na osem významných webových vyhľadávačov pre klamlivú reklamu. Rôzne firmy si totiž u nich môžu zaplatiť nielen za zobrazenie zvláštneho odkazu na ich stránku pri vyhľadaní určitého kľúčového slova, ale aj za vsunutie odkazu medzi odkazy na ostatné – neplatené a zvyčajne obsahovo bohatšie servery.

Priestor na podvod na surfistoch prináša už prvá možnosť – umiestňovanie odkazov na stránky do špeciálnych sekcií nad alebo vedľa výsledkov vyhľadávania (tzv. paid placement). Ak totiž Yahoo a Google odlišujú platené linky výrazným nápisom „sponzorované odkazy“, ostatné vyhľadávače sa snažia platený obsah ukrývať za názvami ako Vybrané stránky (featured sites; Altavista, Lycos, Netscape), Produkty a služby (HotBot) a veľmi často tiež Partnerské stránky.

Druhou praktikou, na ktorú sa Commercial Alert sťažuje, je tzv. paid inclusion. Webový server tu môže zaplatiť za zlepšenie pozície svojho odkazu pri vyhľadávaní. V spleti miliárd internetových stránok je totiž podstatné, či sa napríklad pri vyhľadaní áut predajca ocitne na dvanástom, stodvadsiatom alebo tisícdvestom mieste v celkovom zozname. Paid inclusion negarantuje inzerentovi zobrazenie na určitom mieste, ale za fixný poplatok zvyšuje pravdepodobnosť, že stránka bude zobrazená. Práve táto technika kritikov znepokojuje najviac – surfisti totiž nemajú žiadnu možnosť odhaliť, ktorá stránka si svoje postavenie zaslúžila vďaka hodnotnému obsahu a ktorej dopomohlo „sponzorstvo“. Podľa informácií portálu Search Engine Watch (searchenginewatch.com/webmasters/paid.html) zaraďujú platené odkazy medzi bežné linky napríklad Altavista, HotBot a MSN. Výhodnejšie pozície predáva aj firma Inktomi, ktorá dodáva svoju vyhľadávaciu technológiu mnohým ďalším významným portálom.

Jediným veľkým fulltextovým vyhľadávačom, ktorý akékoľvek ovplyvňovanie výsledkov vyhľadávania sponzormi odmieta, zostáva Google. Jeho autori dokonca vyradili zo zoznamu zobrazovaných stránok odkazy na servery firiem, s ktorými Google priamo spolupracuje, aby sa tak vyhli akémukoľvek podozreniu zo skrytej propagácie svojich partnerov.